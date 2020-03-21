瘋搶小英黑戰袍　「英眼部隊」臂章賣到缺貨再開預購

▲「勇敢台灣 brave Taiwan」限時7天開賣小英總統同款黑色戰袍。(圖／取自勇敢台灣 brave Taiwan 臉書，下同)

政治中心／台北報導

「勇敢台灣brave Taiwan」取得蔡英文連任競選辦公室授權，從3月19日中午至26日中午止，限時7天開賣小英總統同款黑色戰袍，引發搶購熱潮。除了黑色外套，周邊組合也炙手可熱，原本限量提供的「英眼部隊」臂章，推出當日就銷售一空，還引發英粉敲碗抗議，讓「勇敢台灣」團隊最後決定加開預購，以滿足支持者的期待。

勇敢台灣以小英競選期間同款黑色戰袍作為主打產品，同時也推出紀念T-shirt、飛行吊牌臂章組、貼紙組、應援毛巾、三隻小豬撲滿等供民眾選擇。「bT飛行外套」與競選外套不同的是，背後印用「brave Taiwan」（勇敢台灣），且⼿臂上「台灣要贏」的臂章，改為魔鬼氈的可替換臂章，讓消費者可視心情、場合替換臂章。





黑戰袍熱銷，臂章組合也大受好評。例如以玉山意象設計的「護國神⼭臂章」、融入貓咪圖案的「英派 LET'S WIN 臂章 」，近日還有隱藏版「英眼部隊」臂章，以小英總統本次選舉得票數「817萬」，超限量817枚，立刻賣到缺貨，引發英粉哀嚎，紛紛展示自己的「英眼部隊」證書要求加量製作，「好歹提供817萬啊！」、「再限量 英眼要出征了喔」、「曾經身為英眼部隊的一員感到光榮又驕傲的紀念！」

為順應網友熱情，勇敢台灣臉書也緊急公告表示，由於「英眼臂章」開賣後瞬間突破原先限量817枚的設定，調整「英眼部隊臂章」與「bT堅毅黑飛行外套紀念版」一樣為「限時不限量」，讓英粉們不必再大嘆買不到，都能有收藏的機會。

詳情請搜尋勇敢台灣臉書，或官網：https://bravetaiwan.com.tw/