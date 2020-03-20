小英「勇敢台灣」黑外套引發搶購　網友：搶演唱會門票？

▲總統蔡英文競選期間所穿的飛行外套黑色版近期正式開賣，限時不限量仍搶翻。（圖／翻攝自網站，下同）

生活中心／綜合報導

「勇敢台灣」飛行外套昨（19）正式開賣！以總統蔡英文競選期間穿的外套為設計原型、英粉們盼了許久的「黑色版」飛行外套終於開搶。雖然產品「限時不限量」，但首賣第一天，官網一度因同時上線人數過多而超卡，超夯的程度讓網友紛紛表示：「訂購成功，手不再顫抖」、「這不是蔡依林演唱會門票，不要這樣子」、「買到黑色外套！終於能放心睡了」。

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▲紀念T恤分為堅毅黑及自由白兩款。

「勇敢台灣」品牌取得蔡英文連任競選辦公室授權，主打的「bT 飛行外套」黑色款於3月19日正式開放預購至3月26日止，限時7天預購。同時也推出紀念T-shirt、飛行吊牌臂章組、貼紙組、應援毛巾，以及隱藏版的「英眼部隊」臂章供支持者選擇。英粉最難忘的「三隻小豬撲滿」則是限量推出，供民眾紀念收藏。

雖然因受疫情影響，小英總統宣布防疫優先，暫停520就職活動，但民眾熱情不減，將「勇敢台灣」推出的飛行外套、Ｔ恤等小物作為520就職紀念品收藏，希望延續對台灣土地的支持與認同。

▲自信勇敢應援毛巾。

勇敢台灣團隊表示，2020年是台灣民主最關鍵的一年，小英總統獲得817萬歷史高票勝出，讓世界聽見台灣的聲音。但「勇敢」會是台灣的現在進行式。面對疫情，台灣人要更團結，保持勇敢無懼精神，相信全世界會看到勇敢自信的台灣。

▲勇敢台灣貼紙組。

▲英眼部隊臂章共3款，自由搭配飛行外套相當吸睛。

開賣第一天，勇敢台灣官網湧入支持民眾熱烈搶購，並在臉書留言表示：「買好買滿」、「訂購成功，手不再顫抖」、「刷了半小時網站終於成功」、「買到黑色外套囉！終於能放心睡了」、「替女兒買到了 她想這件外套兩個多月了」、「這不是蔡依林演唱會門票啊不要這樣子」。

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