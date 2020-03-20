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育德工家慶祝教育部校務評鑑優等　採購美國西斯納172型飛機作教材

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▲台南市育德工家飛機修護科設置航空館、修護棚廠、技能檢定場、直升機停機修護棚，為南部地區學子學習現代航空科技與知識的學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市育德工家飛機修護科設置航空館、修護棚廠、技能檢定場、直升機停機修護棚，為南部地區學子學習現代航空科技與知識的學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市育德工家飛機修護科設置航空館、修護棚廠、技能檢定場、直升機停機修護棚，為南部地區學子學習現代航空科技與知識的學校，其群科發展、課程教學與績效表現更獲得教育部校務評鑑全部優等殊榮，劉乃彰董事長不惜巨資，最近採購美國西斯納172型飛機，以因應學所需。

飛機修護科以飛機修護技術為主，學習飛航、航管，航空材料與物流管理的專業知識為輔；加上西斯納172型飛機相關飛行操縱系教學設備，以及輔助學生飛機修護技能訓練，可奠進了航空與相關領域服務事業的良好基礎。

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航空館內一樓的西斯納172型飛機，師生忙著做飛機360度檢查，一具萊康明發動機正在執行啟動前的試車檢查作業，這架是全國飛修科教學飛機設備中，唯一設備完整引擎可以啟動的教學設備。在一旁亦有該型機的飛行操縱系統輔助教學設備，從設備中可以學習到飛機飛行操縱面的鋼繩調整與潤滑。

▲台南市育德工家飛機修護科設置航空館、修護棚廠、技能檢定場、直升機停機修護棚，為南部地區學子學習現代航空科技與知識的學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

航空館內並設置可執行發動機吊掛作業的飛機發動機維修區、飛機液壓系維修區、飛機起落架檢修區、飛機結構維護區、飛機360度檢整作業區、波音747-400型飛機模擬駕駛艙，以及設有飛機修護情況管制台與綜合教室乙間。

2樓則符合教育部新課綱跨領域教學目標，規劃設置飛機機艙模擬教室與航空登機服務櫃台，除了飛機修護科學生維修實作外，餐飲科可學習空廚與餐具禮儀，時尚造型美髮科練習美姿美儀，學習空姐空少的基礎技能。為迎接新的航空世紀，2樓亦設有無人飛行載具與複合材料專業教室。

張榮修校長表示，民航局已完成民用航空法無人飛機管理辦法，該校飛機修護科將依據此規定，設立相關證照考試學程與考照專業訓練場地，使學生能依照民用航空、軍事航空、科技航空、休閒航空各項航空專業知識，在不同的航空產業發揮所長，以符合尖端航太科技新時代的一分子。

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