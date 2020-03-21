「放走數十萬人離開武漢」禍害世界　華春瑩怒嗆蓬佩奧「別再說謊！」

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧要求中國分享更多有關新冠肺炎（COVlD-19）的資料，並指出中國讓數十萬人離開武漢，導致世界疫情爆發。對此，大陸外交部發言人華春瑩在推特一連發出六篇文章，怒回「別再說謊了！」

▲華春瑩推特發文，怒嗆蓬佩奧別再說謊。（圖／翻攝大陸外交部發言人華春瑩推特）

日前蓬佩奧接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問表示，大陸在發現新型冠狀病毒之前，讓「數十萬人」離開武漢、跑到義大利等其他國家，「浪費了寶貴的時間」。華春瑩在推特怒批蓬佩傲的言論，她表示，「別再說謊了！正如世界衛生組織專家所說，中國的努力避免了成千上萬的感染病例。」

▲華春瑩推特質疑美國，要求60名中國記者離開，美國又在害怕什麼？。（圖／翻攝大陸外交部發言人華春瑩推特）

另外，針對蓬佩奧言論，「共產黨未能正確處理，結果讓無數生命陷入險境。」華春瑩一連發出6條推特，回應近日美國無端的指責。華春瑩指出，「如果美國真的對至高無上的政治體制充滿信心，那他們為什麼如此害怕中國共產黨和中國媒體？」美國官員表示，作為反制措施，中國要求一些美國記者離開，因為中國擔心他們寫有關這一流行病的報導。「如果是這樣，3月13日，當美國要求60名中國記者離開時，美國又在害怕什麼？」





▲▼ 華春瑩質疑美國川普稱中國病毒，冒犯所有亞裔人士。（圖／翻攝大陸外交部發言人華春瑩推特）

針對華裔人士遭到襲擊事件，華春瑩也反問，「2015年，世界衛生組織發佈《命名新型人類傳染病的最佳實踐》，檔顯示，疾病名稱中應避免出現地理位置，應避免對任何國家、區域或種族群體造成冒犯。」

▲ 華春瑩質疑美國疫情控管有疏漏。（圖／翻攝大陸外交部發言人華春瑩推特）

目前美國疫情迅速擴散，華春瑩推特也質疑，「為什麼不派遣一個世衛組織專家組去美國調查？美國疾控中心估計，本季流感迄今已造成至少3600萬人患病，2.2萬人死亡。」美國疾控中心主任承認，有些實際上是新冠肺炎。美國人民需要也應該得到更詳細、更透明的解釋。