快訊／美國副總統潘斯夫婦　「新冠肺炎檢測」出爐…嘴角都上揚！

▲美國副總統潘斯（Mike Pence）夫妻接受檢測。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美國新冠肺炎疫情嚴重，美國副總統潘斯辦公室日前傳出一名成員確診新冠肺炎，醫療團隊隨即為潘斯夫妻於美國當地時間稍晚進檢測。檢測結果相當迅速出爐，夫妻倆確定為「陰性」。

潘斯（Mike Pence）發言人米勒（Katie Miller）在聲明中表示，由於辦公室內一名成員確診為新冠肺炎陽性，而近幾日川普與潘斯並未與他有接觸，但為求慎重安全起見，還是為潘斯夫妻進行檢測，美國CDC也持續追蹤該名確診成員的接觸史。

潘斯日前在白宮記者會報告防疫工作時，白宮醫師認為潘斯與這名確診人並未有直接接觸，但潘斯本人卻認為與妻子凱倫（KarenPence）還是有檢測必要。潘斯表示，確診的辦公室成員，稍早出現輕微的感冒症狀，16日開始就未到白宮上班，健康狀況穩定。

截至22日上午，美國確診人數達到25493人，死亡人數307，目前紐約州被宣布為最嚴重疫區，現已有推估表示，即便傳染率減半，美國恐怕在兩個月內也會有65萬人染病，且疫情幾乎在失控邊緣，而主要原因是症狀輕微的美國民眾帶著病毒且傳播，對於自己染上新冠肺炎完全不知情，最後才會一夕爆發。