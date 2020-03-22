中醫治新冠！　陸「化濕敗毒顆粒」獲首個中藥臨床批件

▲中國持續試驗中藥對新冠肺炎患者的科學療效。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發以來，中國大陸持續試驗中醫藥的療效，據《光明日報》報導，由中醫科學院院長黃璐琦團隊研製的「化濕敗毒顆粒」，於近日獲得臨床試驗批件。也就是說，中方將針對該一中藥進行科學性的臨床實驗，若順利成功，化濕敗毒顆粒將可作為法定治療新冠肺炎的有效藥物，公開上市。

據了解，臨床批件意即獲得臨床試驗許可的批文，在正常情況下，須通過一、二、三期臨床，然後才能經審批後被證實對特定症狀有效，上市販售，但以現在的時空背景下，若該藥物確有中方宣稱的療效，上述流程可能更快；同時，過往中藥一般在相關疾病治療上，被視為輔助藥物，與西藥相比，投入正式臨床試驗較為罕見。

▲中國工程院院士、中國中醫科學院院長黃璐琦。（圖／翻攝自中國日報）

報導稱，「化濕敗毒顆粒」由中國工程院院士、中國中醫科學院院長黃璐琦為領隊的首批國家援鄂抗疫中醫醫療隊研製，於日前接到國家藥品監督管理局通知，獲得首個治療新冠肺炎的中藥臨床批件。

黃璐琦在日前受訪時指出，該藥物是在武漢金銀潭醫院以及東西湖方艙醫院的實際救治過程中，「邊救治，邊總結」的過程中，逐步形成。它能夠抗擊病毒、消除炎症、提高免疫力，有助於武漢新冠肺炎患者救治。

經中國醫學科學院實驗動物研究所研究員秦川與黃璐琦團隊，聯合展開的科學評測中，用冠狀病毒去感染實驗小鼠，這個方子（化濕敗毒顆粒）能夠對肺部病毒載量降低30%。

有專家形容，治療新冠病毒肺炎就如同一場足球賽，人體是「球場」，組方是最多上場的十四名「隊員」，化濕敗毒方是由十四味藥構成的「足球隊」，在人體這個球場上，從前場、中場和後場入手，通過相互配合，擊敗病毒這個對手。

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