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4歲童遭踹扔馬路亡　繼父弟弟代表道歉：我小時候也被他打進醫院

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▲▼彰化4歲男童遭打死 。（圖／記者白珈陽攝）

▲4歲男童只是因為不吃飯就遭繼父活活打死。（圖／記者白珈陽攝）

記者黃翊婷／綜合報導

彰化鹿港陳姓繼父用掃把打死4歲繼子，昨日（16日）被法院裁定收押。一名自稱是陳男弟弟的網友在PTT發文道歉，內容提到，社會局並未介入過哥哥一家，自己小時候也曾被打到進醫院，但這次鬧出人命，他還是很震驚、無助以及無奈，「很抱歉，我們陳家沒有管好家裡人，造成社會事件以及生命的離去，真的很對不起。」

受害的4歲男童14日晚間因為不配合吃飯，遭到陳姓繼父要求罰站、下跪，一哭鬧就受到腳踹、掃把狂打，一度還被打到狂吐，最後被丟到屋外等死。整個過程中，男童的生母都在旁邊，雖然事後有悄悄把孩子抱回屋內施救，卻還是無法挽回一條寶貴的生命，最後夫妻倆伴屍18小時才決定打電話通報。

這起虐童案經過媒體報導，掀起社會各界撻伐。一名自稱是陳男弟弟的網友16日在PTT發文表示，自己是與親戚談到祭拜父親的事才知道這起案件，Google了一下發現人已經收押禁見了，兄弟倆因為長期沒有聯絡，他只知道哥哥去年5月出獄，今年年初返鄉祭祖見過一面，那時候才知道對方結婚了。

▲▼彰化4歲男童救護畫面。（圖／記者白珈陽翻攝）

▼▲鄰居引導救護車前往救援，無奈還是救不回男童。

▲▼彰化4歲男童救護畫面。（圖／記者白珈陽翻攝）

原PO提到，鄰居二伯因為對他們一家人失望，平時很少往來，至於4歲繼子，就他所知社會局並無介入，「我小時候有被他打進醫院過，但得知他這次動手出人命，還是很震驚、無助、無奈」、「很抱歉，我們陳家沒有管好家裡人，造成社會事件以及生命的離去，真的很對不起」。

其他網友看完這篇道歉文，紛紛留言安慰原PO，「都是成年人了，責任自己扛，你沒必要道歉」、「各人造業各人擔，不怪家人」、「這不是你的錯，辛苦了」。原PO也無奈地說，家中長輩已經被嚇到連田地都不敢去了，希望大家、媒體不要去煩他的家人，「他們年紀都大了，身體也不好，算是行行好。」

不過，整起事件仍有諸多疑點尚未釐清，檢方相驗後發現男童身上有多處擦挫傷、瘀傷，初步研判是臟器出血致死，詳細死因還要等到解剖報告出爐才能釐清，訊後則依涉嫌殺人罪，罪嫌重大且有串證、逃亡之虞，向法院聲請收押禁見陳男，16日晚間獲得彰化地院准許。

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