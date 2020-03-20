愛犬遭潑白漆！他越洗越氣想報復…剪刀「整支插頸」潑漆男　 見噴血掙扎落跑

▲小黑狗遭潑漆，飼主氣炸拿剪刀猛刺潑漆男，導致他失血過多慘死。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳韻如／新北報導

新北程姓男子因不滿周姓男子無故朝他所飼養的黑狗潑漆，氣得拿著利剪在周男會出沒的地區埋伏，見到人後立刻衝上前去猛捅3刀，幾乎整把剪刀捅入周男後頸，導致周男大量噴血慘死。新北地院事後依殺人罪嫌將程男判處18年徒刑，但程男不服上訴，辯稱他無殺人犯意，高等法院審理後，改依傷害致死罪判他12年徒刑。

檢警調查，去年10月17日晚上11點多，周男因為程男所養的2隻黑狗曾對他吠叫、攻擊，因此心生不滿，與程男在公園內發生口角，周男氣得朝對方及狗狗潑灑白漆。

▲小黑狗遭潑漆後，飼主蹲在公園內幫狗清洗，但越洗越氣決定拿剪刀報復。（圖／記者陳雕文翻攝）

程男事後蹲在公園內替愛犬刷洗，但越想越氣，隔天凌晨拿著剪刀到三重龍門路尋仇，見到周男後，隨即拿出剪刀朝周男手、背、頸等部位猛刺後逃逸，導致周男因失血過多慘死。

一審法官審理時，程男坦承有持剪刀攻擊周男，但否認有殺人故意，不過根據監視器畫面顯示，程男行凶的現場光線充足，可辨識人體各部位，但他仍朝周男頸部等脆弱部位攻擊，且周男致命傷深度幾乎跟剪刀刀刃長度相同，下手甚重，因此法官認定程男有殺人故意，重判他18年徒刑。

程男事後不服提出上訴，堅稱自己沒有要殺人，只是傷害了對方手臂，並沒有朝對方鎖骨及頸部等重要部位攻擊，且是因為愛犬遭潑漆，才氣得做出此事洩憤。

不過，二審法官再次勘驗監視器畫面，發現程男確實朝了對方後頸部猛刺3刀，導致周男左側鎖骨下的動、靜脈血管大量出血死亡，但他行兇過程只有短短5秒，且從潑漆到下手中間僅隔了2小時，程男下手後也沒有繼續追刺，屬突發事件，程男的「無殺人故意」也並非不可信。

二審法官事後認為，程男是基於傷害犯意，他並沒有預想到周男會因此死亡，是觸犯了傷害致死罪，因此將他改判12年徒刑。全案可上訴。

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