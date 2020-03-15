高雄狠爸酒後2度狠踹妻女　頭腳都有傷！大舅子怒PO文：還放話殺我們全家！

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區發生一起家暴案，一名男子多次對李姓太太及3歲大的女兒施暴，造成太太臉頰紅腫、女兒的額頭有明顯瘀青腫脹，甚至雙腳也有受傷痕跡，且警方已經是2度受理此案，不過由於李姓女子不願提告，警方只能先替母女申請保護令，而對於男子的行為，李姓女子的哥哥是氣的在臉書上PO文肉搜男子下落。

▲被害人哥哥在臉書上控訴男子的惡行。（圖／翻攝自當事人臉書）

「高雄台南的朋友、兄弟幫幫忙！」李姓女子的哥哥在臉書上PO文，指稱「一個喝酒家暴的混蛋，我妹被打，女兒被打到送醫，還放話要殺我們全家！」，並貼出男子的照片以及母女受傷照片，希望廣大鄉民幫忙尋找男子的下落。

警方表示，10日接到男子鄰居報案，指稱看到男子以腳踹女童，隨即派員前往男子住家查看，到場時，男子已沒有施暴動作，但女童的額頭和手臂有明顯傷勢，員警先將父女都帶回派出所，除告誡女童父親不得再犯，也進行保護管束動作，另外通知李姓母親及社工到派出所，將女童帶往醫院就醫，事後社工向員警表示，已安排女童及母親入住安全住所，警方便讓男子離開派出所。

不過事發不到一個禮拜，警方14日再度接獲報案，這次是由李姓女子向警方表示，男子喝酒後在家砸電視、摔手機，還對母女倆辱罵不堪字眼，不過女童母親表示，暫時不會對男子進行提告，警方則是協助母女申請保護令，另通知女子的家人將母女帶回娘家安置。據警方了解，男子施暴行為恐不是第一次，李姓女子表示，婚後男子就有家暴行為，時間將近4年，

高雄市社會局表示，目前已帶女童前往醫院驗傷，不過由於女童父親工作關係，還無法向親自向社工說明，但女童父親管教行為已明顯過當，後續將會進行親子教育輔導。

►腦公！你不可以賴帳喔