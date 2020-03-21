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想拍孕婦寫真「要花1萬7」！人夫霸氣允妻暖炸：沒多少，講那麼小聲

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▲結婚,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲有這種神隊友，婚後生活簡直太幸福了。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我老公是一個從來不說『我愛你』的人，我問他愛不愛我，他也都只是回答：『還可以、還行、還不錯！』。」一名女網友日前在臉書公開社團《戀愛公社》貼文，說她想拍孕婦寫真，但因為預算比自己預期的高，所以就問了老公。沒想到先生來了個霸氣回答，讓其他網友羨慕炸，「老公很疼妳啊！超棒的。」

這位人妻貼出對話，她先是問了老公關於孕婦寫真的事情，「我看到一間拍孕婦寫真的想去拍～」老公聽到後，就叫原PO打電話預約，她就嘆了一口氣，因為預算比預期的高點。先生便好奇問「多少錢啊？10萬喔……」原PO這才透露價格大概1萬7千元，還不忘吐槽「孕婦寫真10萬？你是有沒有概念啊？」

請繼續往下閱讀...

▲▼懷孕，孕婦，夫妻。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO想拍孕婦寫真。（示意圖／Pixabay）

沒想到老公直接答應，「也沒多少，講那麼小聲，說真的，妳的要求我很少不答應的，妳知道為什麼嗎？」接著一段對話讓其他人都超羨慕：

老公：也沒多少講那麼小聲，說真的妳的要求我很少不答應的，妳知道為什麼嗎？
原PO：因為我勤儉持家，長得美麗個性溫柔大方？
老公：沒有！妳沒有這些特質，我會答應是因為我沒有給妳婚宴……
原PO：我自己不要的好嗎？那很浪費錢！
老公：我沒有給妳蜜月……
原PO：我那時候懷孕，現在又不適合出國！

▲情侶,牽手,夫妻,約會,愛情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲老公的話讓原PO超感動。（示意圖／Pixabay）

最後男方告訴原PO，「我娶妳只花了我們身分證換證一人50元、戶籍謄本15元、戶口名簿30元，其他我什麼都沒有給妳。所以結婚後妳提的所有要求我幾乎都有答應妳，快2萬的孕婦寫真有什麼道理不給妳！對吧！」超有愛的表達讓原PO感動炸「#145元的婚姻但卻是無價的愛」。

貼文吸引其他人留言大讚，「這樣才是真愛」、「嫁對人比任何儀式重要」、「老公很疼妳啊！超棒的」、「恭喜妳，中人生頭獎，嫁了一個好丈夫」、「還好老公會這樣想，我看過有些男生都當成理所當然的」、「這種愛才能細水長流」、「這就是夫妻之間的默契，我們也是這樣」、「他的話語中，句句都帶著愛」、「別人的總是100分系列。」

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