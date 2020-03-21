英國下令關閉酒吧餐廳　政府負擔8成薪水

▲英國首相強生（Borris Johnson）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者戴雅真倫敦20日專電

武漢肺炎疫情延燒，英國首相強生今天下令全英國的酒吧、咖啡廳、餐廳今晚起儘快關閉。為彌補對員工生計造成的損失，政府同步宣布將負擔受影響員工最多80％薪水，上限每月2500英鎊。

倫敦近日的感染人數依舊節節上升，強生政府迫於壓力宣布更強烈手段。

強生傍晚在疫情例行記者會上表示：「我們要告訴咖啡廳、酒吧和餐廳今天晚上儘快停止營業，明天也不要開業。」夜店、電影院和健身房也被要求盡快暫停營業，只有提供外帶的餐廳可以繼續營業。

英國財長蘇納克（Rishi Sunak）同步宣布規模空前的援助方案，對於因為受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響而無法工作的員工，政府將負擔80％薪水，上限每個月2500英鎊（約新台幣8萬9000元）。

蘇納克表示，關閉酒吧、餐廳的措施將會對英國業界造成巨大影響，而這項措施將能避免員工因此遭到解僱。

英國廣播公司（BBC）報導，已經不得不開始解僱員工的企業符合補助申請資格，但前提是它們願意讓員工休假，並於危機結束後讓員工重回崗位。

這項措施將回溯至3月初，並持續3個月，但蘇納克表示，若有必要可能延長。

財政部發言人表示，這項政策將由英國皇家稅務暨海關部（HMRC）負責執行，預計在數週之內就能批准第一名申請人，並期望所有款項能在4月底之前支付。不過，聯盟（FSB）警告，這段時間差依舊可能讓很多小企業陷入立即的資金短缺危機。