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陳時中10字看搶購潮！6大賣場凌晨宣布「衛生紙限購令」　一次看清楚

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▲新冠肺炎確診數破百，民眾恐慌前往賣場囤貨，民生物資遭搶購一空。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎確診數破百，民眾恐慌前往賣場囤貨，民生物資遭搶購一空。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情案例暴增，民眾擔憂防疫成為持久戰，紛紛到各大賣場囤買民生用品。為了避免供不應求的情況出現，各大通路21日凌晨左右宣布「限購令」。

全台多間全聯超市、家樂福及好市多等各大賣場，19日新冠肺炎確診案例破百後便大排長龍，除了進入店家需要等待，甚至連結帳都可能排隊至少1小時。「相搶就不夠，相讓就有剩」中央疫情指揮中心總指揮官陳時中表示，全台物資皆充足，勿過度囤貨。

請繼續往下閱讀...

▲▼愛買即日起每人/每輛購物車限購1串衛生紙。（圖／愛買a.mart）

不過，本來家樂福、大潤發、愛買限購2串，最後仍抵擋不了民眾的恐慌囤貨潮，各大賣場也在20日晚間到21日凌晨左右發出公告，「每人、每車衛生紙一律限購1串」，《ETtoday新聞雲》為您整理各大賣場的限購政策。

家樂褔：每人、每車只能購買1串衛生紙。
大潤發：每人、每卡只能購買1串衛生紙；其他促銷商品，每人、每卡同款限購5組。
愛買：每人、每車限購1串衛生紙。
全聯：3/21（六）起，衛生紙每人限購一串。
好市多：每張會員卡限購一包衛生紙。

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▲▼新冠疫情延燒，各地出現搶購物資的民眾。賣場內許多貨架都被一掃而空，結帳櫃台也是大排長龍。大賣場業者家樂福祭出限購令，民眾購買衛生紙一次以兩串為限。（圖／記者湯興漢攝）

▲賣場內許多貨架都被一掃而空。（圖／記者湯興漢攝）

 
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