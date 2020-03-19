　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今水氣最多「白天雨勢出來」　一張圖看怎下！下波變天時間曝光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

天氣圖。（圖／翻攝天氣風險臉書）

▲天氣風險公司提醒，雨區模擬今中部以北的雨勢會比較明顯，宜蘭、花蓮、各地山區也會有雨。（圖／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天亮有雨！中央氣象局預報員官欣平表示，今天（19日）鋒面加上華南雲雨區東移，是未來一周水氣最多的一天，北部、中部和東北部白天開始會有一波降雨。天氣風險公司也製作一張雨區模擬圖，提醒民眾今天的雨會怎麼下。

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，18日晚間到今晨雨不是很明顯，但白天雨勢會慢慢出來，不過，不是非常大，屬於一陣一陣的陰雨，部分地區會稍微大一些，主要累積雨量會落在山區。

請繼續往下閱讀...

官欣平說，今全台水氣都很多，但南部和東南部相對比較少，下半天後水氣慢慢減少、雨勢逐漸緩和，晚起轉乾，恢復成迎風面北部、東半部容易下雨的型態；周五北東仍有局部短暫雨；周六、周日天氣最好，各地為多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨。

▼官欣平說，白天雨勢會慢慢出來。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

官欣平表示，下周一又有一小波東北風稍微增強，但不是非常猛烈，北東降雨較明顯，有局部短暫雨；下周二又減弱，恢復到和周末一樣不錯的天氣。

至於未來一周溫度方面，官欣平指出，沒有比較冷的系統影響台灣，各地夜間清晨偏涼約17到22度；高溫部分，中南部都偏高約28到31度，北部今約23、24度，周末沒下雨時可來到約28、29度，至於東北部溫度表現和北部類似，東部、東南部則偏向中南部。

天氣風險在臉書說，今雨區模擬顯示中部以北的雨勢會比較明顯，宜蘭、花蓮、各地山區也會有雨，下午後雨勢才會逐漸緩和、停止；鋒面掠過後，後方的冷空氣不強，氣溫沒有明顯變化。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

ET快訊
口罩實名制再放寬！明起16歲以下可購買兒童口罩
職員失手摔破「新冠病毒檢體」！日機場檢疫所關閉
快訊／台積電證實「1員工確診」！　新竹科學園區緊急回應了
頭髮掛竹林隨風飄…三峽女中3槍被推下山！上半身剩白骨母淚崩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今水氣最多「白天雨勢出來」　一張圖看怎下！下波變天時間曝光

去日本爽玩確診！案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

洗手有多重要！芬蘭爸親做胡椒水「超狂實驗」　神奇的一刻發生了

老爸忙催生國產疫苗！舊金山第一例社區感染　詹啓賢愛女診斷出來的

取消17萬「奧捷蜜月旅行」　網慶幸：還好沒當台灣豬隊友

歸國人潮塞爆檢疫通道　動線規劃差恐成染疫溫床

里長是否後悔Who cares？　律師破盲點：有沒有帶病回國

口罩實名制再放寬！明起16歲以下可購買兒童口罩

民眾請放心　社區健保藥局領的藥是和醫院一模一樣！

本土語言2022年列國高中必修　「部定課程」含客語、手語、閩東語

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

柴妹耳朵發炎「戴上頭套」很失落 爸見狀不捨：我們陪妳一起戴????

國衛院團隊為製藥輪流睡實驗室　花11天成功研發抗疫新藥成首創

辰亦儒曝光「求婚曾之喬超甜過程」　曾交過汶萊女友：吳尊介紹的！

今水氣最多「白天雨勢出來」　一張圖看怎下！下波變天時間曝光

去日本爽玩確診！案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

洗手有多重要！芬蘭爸親做胡椒水「超狂實驗」　神奇的一刻發生了

老爸忙催生國產疫苗！舊金山第一例社區感染　詹啓賢愛女診斷出來的

取消17萬「奧捷蜜月旅行」　網慶幸：還好沒當台灣豬隊友

歸國人潮塞爆檢疫通道　動線規劃差恐成染疫溫床

里長是否後悔Who cares？　律師破盲點：有沒有帶病回國

口罩實名制再放寬！明起16歲以下可購買兒童口罩

民眾請放心　社區健保藥局領的藥是和醫院一模一樣！

本土語言2022年列國高中必修　「部定課程」含客語、手語、閩東語

今水氣最多「白天雨勢出來」　一張圖看怎下！下波變天時間曝光

道瓊暴跌1300點！3年來首跌破2萬大關　川普上任後漲幅全沒了

台積電員工染疫ADR跌8.59%！緊急實施分流上班　每日「體溫回報」　

去日本爽玩確診！案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

超狂！廠商砸50萬送「黃金關公+純金項鍊」　三國卡牌手遊《少年猛將傳》事前登錄ing

啪啪啪時倒彈打到臉！40L罩杯巨乳女「痛」下決心縮胸

洗手有多重要！芬蘭爸親做胡椒水「超狂實驗」　神奇的一刻發生了

《PS5之路》發表會狂吹SSD觀眾全都「ZZZ」　業者開放搶先預購價格曝光？

老爸忙催生國產疫苗！舊金山第一例社區感染　詹啓賢愛女診斷出來的

水手服妹任輪番抽打、嫩妹全身遭電擊棒「伺候」淒厲慘叫　業者謊：已停辦2個月

好倒楣！衰男訪友打開門看到他玩槍　「砰」一聲走火射中左大腿

生活熱門新聞

口罩實名制再放寬！明起16歲以下可購買兒童口罩

里長是否後悔？　律師一個提問破盲點

取消17萬奧捷蜜月旅行　網：沒當豬隊友

跑觀光行程！案83法籍旅客4天都在台北市

案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

歸國人潮洶湧　檢疫通道恐成染疫溫床

20多歲本土個案「發燒+喉嚨痛」就醫3次才確診

舊金山第一例社區感染　詹啓賢愛女診斷出來的

快訊／新北「跑男」盧禮勇慘了！高額罰金曝光

滯英留學生爆離潮 議員展示留學生全副武裝搭機照片

新冠肺炎暴增23例細節公布！

鋒面雲系接近中！周四降雨熱區曝

洗手重要！芬蘭爸親做「神奇實驗」網推爆

新北里長機場喊：會去檢疫旅館！卻坐上小黃衝回家

更多熱門

相關新聞

鋒面雲系接近中！周四降雨熱區曝

鋒面雲系接近中！周四降雨熱區曝

鋒面雲系接近，傍晚起中部以北轉雨！天氣風險公司指出，今天白天鋒面前緣的水氣帶通過後出現了降雨空檔，很快地後方的鋒面也逐漸接近，北部、中部及各地山區將陸陸續續的下起雨來；南部、台東的降雨機會比較低。

今起連下3天入夜更明顯！降雨熱區曝　下波再變天時間揭曉

今起連下3天入夜更明顯！降雨熱區曝　下波再變天時間揭曉

入夜後大變天！連3天降雨熱區曝

入夜後大變天！連3天降雨熱區曝

連下3天雨區曝　下波冷空氣何時來？彭啟明說話了

連下3天雨區曝　下波冷空氣何時來？彭啟明說話了

地震預警時間縮短「15秒→10秒」

地震預警時間縮短「15秒→10秒」

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局官欣平

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

「病毒試劑」摔破！機場檢疫所緊急關閉

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

不聽勸爽飛歐洲！2公務員被召回　全網氣炸

里長夫人2月底遊土　里長：難不成要判死？

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

熊熊激吻言明澔爆假戲真做！經紀人回應了

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

台南2公務員遊土耳其　黃偉哲震怒召回

男大生家樓下隨機殺人！2歲女童被砍頭慘死

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

即／美股又熔斷　道瓊暴跌1660點

隔離太無聊　英超球星睡了小姨子

更多

最夯影音

更多
國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了
經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面