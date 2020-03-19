今水氣最多「白天雨勢出來」　一張圖看怎下！下波變天時間曝光

▲天氣風險公司提醒，雨區模擬今中部以北的雨勢會比較明顯，宜蘭、花蓮、各地山區也會有雨。（圖／翻攝天氣風險臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天亮有雨！中央氣象局預報員官欣平表示，今天（19日）鋒面加上華南雲雨區東移，是未來一周水氣最多的一天，北部、中部和東北部白天開始會有一波降雨。天氣風險公司也製作一張雨區模擬圖，提醒民眾今天的雨會怎麼下。

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，18日晚間到今晨雨不是很明顯，但白天雨勢會慢慢出來，不過，不是非常大，屬於一陣一陣的陰雨，部分地區會稍微大一些，主要累積雨量會落在山區。

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官欣平說，今全台水氣都很多，但南部和東南部相對比較少，下半天後水氣慢慢減少、雨勢逐漸緩和，晚起轉乾，恢復成迎風面北部、東半部容易下雨的型態；周五北東仍有局部短暫雨；周六、周日天氣最好，各地為多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨。

▼官欣平說，白天雨勢會慢慢出來。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

官欣平表示，下周一又有一小波東北風稍微增強，但不是非常猛烈，北東降雨較明顯，有局部短暫雨；下周二又減弱，恢復到和周末一樣不錯的天氣。

至於未來一周溫度方面，官欣平指出，沒有比較冷的系統影響台灣，各地夜間清晨偏涼約17到22度；高溫部分，中南部都偏高約28到31度，北部今約23、24度，周末沒下雨時可來到約28、29度，至於東北部溫度表現和北部類似，東部、東南部則偏向中南部。

天氣風險在臉書說，今雨區模擬顯示中部以北的雨勢會比較明顯，宜蘭、花蓮、各地山區也會有雨，下午後雨勢才會逐漸緩和、停止；鋒面掠過後，後方的冷空氣不強，氣溫沒有明顯變化。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）