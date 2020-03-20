X光片驚見一把刀！他頭部藏8公分斷刃26年　醫：活到現在是奇蹟

▲X光片發現老人頭部裡有著一把8公分刀。（圖／翻攝自微博／大青海網）

實習記者施怡妏／綜合報導

大陸青海省海北藏族自治州78歲老人多日杰，1994年被強盜攻擊，頭部被刺進一把刀子，不過他卻不自知。2012年因為覺得頭部疼痛，到醫院做X光檢查後發現，頭部有一把約8公分長的刀子，嚇壞所有人。如今這把刀已經與多日杰共存26年，若要取出來風險較大，需要到大醫院進行手術。

根據《海北新聞網》報導，1994年時，多日杰為了趕去醫院看即將分娩的大女兒，出病房後遇到強匪。20多歲的年輕強匪用鐵棒朝多日杰的頭部打，多日杰趕緊將女兒擋在身後，保護她的安全。這名搶匪因為搶劫未遂，一氣之下用刀子對多日杰的頭部攻擊，刀子便斷在頭部裡，當時多日杰的鼻梁被打斷，耳朵、眉骨也被打傷，當場暈了過去，本來搶匪還想繼續搶錢，但看到警察趕來便落荒而逃。

▲這把刀與老人共存26年。（圖／翻攝自微博／大青海網）

事後被送到醫院，只經過簡單的傷口包紮，住院13天後就出院回家了。到了2012年時因為頭痛到醫院做檢查，才知道有一把刀藏在頭裡，如今已過了26年，這把刀子依舊在多日杰的頭裡。醫護人員表示，「老人的頭部扎進去一把刀還可以活這麼久，真是個奇蹟，2012年來醫院做檢查時，老人沒有太明顯的反應。」

多日杰表示，「事發過後，我一直在家放牧，生活一樣持續過。當時報案之後，就沒有了下落。」海晏縣公安局則表示，馬姓嫌犯因患有精神疾病所以免負刑責，已前往精神病院接受治療，但馬姓嫌犯的家屬有替老人支付醫療費用。如今這把刀與留在多日杰的頭部太久，取出來會有很大的風險，需要到設備完善的大醫院進行治療較安全。