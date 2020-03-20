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5女揪團健身　4天後2人收病危通知…原因竟是「教練說不要停」

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▲▼5女子上健身房，竟有2人被發出病危通知。（圖／翻攝《今日頭條》）

▲小肖與好友揪團健身，沒想到被醫院發病危通知。（圖／翻攝《今日頭條》）

記者柯振中／綜合報導

隨著生活水準的提高，人們的健康意識愈來愈強，為了強健體魄，不少人會選擇上健身房運動。不過，浙江杭州有名女子找了4名好友一同健身，沒想到運動的過程中，竟然有2人被發了病危通知，下場相當悽慘，原因竟是「教練說不要停」。

綜合陸媒報導，小肖（化名）與4位姊妹前往健身房參觀，當天就辦了會員卡，打算在這家健身房運動，起初是先騎腳踏車。在教練的鼓勵下，5人伴隨著音樂踩起踏板，不停騎著腳踏車，小肖進行到一半時，感到腿腳痠痛、體力不支，但她仍堅持下來，踩完整整45分鐘。

回家後，小肖的腿腳開始腫脹、痠痛，但她不以為意，以為是平常沒有運動，才會導致現在這樣，因此第二天又跟著好友一同上健身房，選擇瑜珈的課程。瑜珈老師聽到小肖腿腳痠痛，開始勸她「不要停」，要接著訓練，才能達到良好的效果。

▲▼5女子上健身房，竟有2人被發出病危通知。（圖／翻攝《今日頭條》）

▲小肖聽了教練的話，堅持了4天，沒想到狀況更嚴重了。（圖／翻攝《今日頭條》）

聽了教練的話，小肖就這樣堅持了4天，可是痠痛的感覺不但沒有消失，還一天天更加劇烈，讓她感到相當受不了，因此向另外一名教練告知，隨後被勸「趕快去看醫生」。

看了醫生後，小肖被診斷出橫紋肌溶解症，且身邊還有另一名姊妹也出現這種狀況，陸續收到醫院發出的病危通知。當地醫院的醫師說明，橫紋肌溶解症多出現在過度運動、突然增加運動強度的人群中，不但可能導致腎衰竭，還可能危及性命，後果相當嚴重。

小肖收到病危通知，感到相當生氣，向媒體、當地法務機構投訴健身房，希望健身房能夠賠償醫藥費、誤工費。更令小肖生氣的是，直到她身體出了狀況，健身房才準備安排體能檢測，「正常來講，體測應該在健身之前做，而不是出現了問題才進行。」目前雙方正在進行保險流程，至於超出保險理賠額度的部分，雙方可能採取法律途徑解決。

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▼醫師指出，這種症狀可能危及性命。（圖／翻攝《今日頭條》）

▲▼5女子上健身房，竟有2人被發出病危通知。（圖／翻攝《今日頭條》）

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