美快遞員爆歧視華人！簽收人寫「新冠病毒」...包裹丟了就跑

▲美籍華人亞馬遜購物，竟被書名新冠病毒。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

近日，身在美國紐約的王姓女華人通過亞馬遜網購了一套玩具。3月19日，UPS快遞員將包裹直接放在她的公司前台，沒有等當面簽收，就離開了。同時，王女登陸亞馬遜頁面，想確認快遞是否送到時，竟看到頁面上顯示的資訊為「signed by covid wong」（訂單已被「王新冠病毒」簽收）。

據《看看新聞》報導，這種對於華人的歧視讓王女十分憤慨，她已向UPS進行投訴，但暫未收到回覆。她表示，該快遞員以前也給她們公司送過包裹，看上去是一位亞裔人士，以前態度就不是很好。

▲此事為UPS快遞員所為。（圖／翻攝自看看新聞）

新冠疫情發生後，王女說，也聽說過其他華人在美國遭受歧視的情況，在白人、黑人較多的地區，有些人戴著口罩會被罵，或者坐地鐵可能會被擠下去。針對該事件，她表示，會考慮諮詢律師，是否要進行起訴維護自身的權益。

此前，新冠病毒的起源地引發中美雙方口水戰，美國總統川普三度用「中國病毒」來稱呼新冠病毒，並強調說沒有種族歧視，因為病毒來自中國，會這樣說是希望用詞精確。對此，世界衛生組織WHO批評，川普的說法可能在無意中導致種族歧視，「病毒沒有國界、不區分種族膚色和財富，一直以來我們傳遞的信息就很清晰，在語言使用上要小心，應避免把病毒同個人聯繫在一起。」

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