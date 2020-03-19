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江啟臣呼籲蔡英文頒緊急命令　黃智賢氣炸！

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▲▼新黨《庶民起義 台灣再光復》大會-黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席江啟臣呼籲，總統蔡英文頒佈緊急命令，未料遭名嘴黃智賢批評「台灣是有什麼狀況，需要緊急命令才能做？」、「江啟臣，您比較聰明，要不要開示一下，這個緊急命令，要幹嘛？」

國民黨主席江啟臣18日於中常會前表示，認同新北市侯友宜建議發布緊急命令，執政黨必須就地方政府執行防疫調度需求，突破現有法令限制，為了避免後續行政訴訟的爭議，政府應該在法源依據上有更明確的說明，讓資訊公開透明，是避免增加防疫行政成本的最佳良方。

台灣18日確診病例來到100例，江啟臣晚間透過直播再度向蔡英文喊話要慎重考量是否要發布緊急命令，他表示，台灣站在超前佈署的角度，先前疫情控制得比其他國家還好，現階段不要因此破口，看到其他國家的疫情應該要更超前佈署

對於江啟臣呼籲蔡英文發布緊急命令，黃智賢19日在臉書提到，江啟臣是怎樣？台灣是有什麼狀況，需要緊急命令才能做？有什麼，是現在的權力做不了的？難道國民黨還覺得，民進黨權力不夠大？錢給的不夠多？專斷獨行的空間不夠？一聲令下，口罩不能出口，徵用所有生產的口罩，「江啟臣，您比較聰明，要不要開示一下，這個緊急命令，要幹嘛？」

▲▼對於江啟臣呼籲蔡英文頒佈緊急命令，黃智賢發表看法。（圖／翻攝黃智賢臉書）

▲對於江啟臣呼籲蔡英文頒佈緊急命令，黃智賢發表看法。（圖／翻攝黃智賢臉書）

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