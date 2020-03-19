快訊／新冠肺炎衝擊股匯市　國安基金決定進場原因曝光





▲新冠肺炎疫情延燒，全球股市陷入恐慌氣氛之中。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

美股道瓊工業指數暴跌逾1300點，跌破2萬點關卡，台股19日早盤一度重挫逾300點，摜破9,000點大關，國安基金會19日宣布進場護盤。財政部長蘇建榮19日晚間表示，國安基金取得授權進場的原因是新冠肺炎疫情衝擊股匯市造成動盪，國安基金委員會經過考量決定動用國安基金進場，以穩定市場，提振投資信心。

蘇建榮表示，19日的國安基金臨時會議，對近期經濟情勢變化、金融市場動態做充分考考量。考量到國內股市動盪，還有武漢肺炎疫情的擴散，間接影響到投資人信心，各國採取的防疫措施，造成全球經濟動能減損，在這種情況下，為了要讓金融市場穩定，國安基金國安委員會 經全體委員充分討論後，決定國安基金進場護盤。

蘇建榮說，此舉要穩住國內金融市場，希望對國內投資信心提振。在共同討論結果後，決定授權執行秘書，動用資金，執行市場穩定的任務。

另一方面，總統蔡英文19日下午也發表談話指出，在確保金融安定方面，近日台股重挫，難免引起市場不安的情緒。

蔡英文也強調，台灣的經濟基本面很好，資金也很充沛；政府已經採取了實際行動，維持匯市穩定與股市動能，國安基金也密切注意國際金融市場的動態，可以即時因應。