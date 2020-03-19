無臉艷鬼低頭站路口5分鐘　透明黑薄紗隨風搖...目擊駕駛：X！就恐怖ㄟ　　　

▲高雄一名駕駛在深夜目擊到「無臉女」站在路口5分鐘，被嚇到差點尿褲子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

大半夜遇到這個狀況，真的差點被嚇到尿褲子！高雄市有一名駕駛就在凌晨三點左右，目擊在路口有一名穿著黑色薄紗的女子站在路中間，整個臉都被頭髮蓋住，像極了無臉女鬼，不過也有其他路過民眾目擊這一幕，趕緊打電話通報警察，員警前來協助之後，確定「是人不是鬼」。

就在12日的凌晨三點多，一名駕駛開車經過苓雅區的和平路與林泉街口，沒想到有一名穿著黑色薄紗的女子就在路中間，一動也不動，而且頭髮蓋住了臉，根本不知道有沒有盯著瞧，這名駕駛看到這一幕，本能的飆罵許多髒話來緩和情緒，還好沒有多久，就看到員警出現了。

▲▼ 高雄一名駕駛在深夜目擊到「無臉女」站在路口5分鐘，被嚇到差點尿褲子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

員警出現之後，緩慢靠近這名「無臉鬼」，而且還開始對話，就看到這名無臉女鬼在員警詢問之後移動，駕駛才確定自己看到的是人不是鬼，而這名穿黑色薄紗的女子嘴裡不停喊著「不要煩我」，對於員警好意根本就不在意，甚至員警希望能夠保護她回家，不過遭到拒絕離去。

▲▼ 員警前來處理，這名「無臉女」拒絕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）