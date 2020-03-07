灌醉酒店女舔下體　她「下半身赤裸」被丟包路旁怒告求償250萬

▲桃園市李姓男子2016年2月帶酒店女吃中餐卻趁機將其灌醉，後趁無力抵抗時脫去褲子舔其下體得逞後丟包半路上，女驚醒發現下半身赤裸提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子4年前與呂姓男子、酒店女相約吃飯，席間女子不堪酒意醉倒，李男藉機送女子回家在半路上脫去其內褲，以手撫摸下體等處，以嘴親吻與舔舐下體與肛門私密處，得逞後將女子丟包偏僻路上，女子清醒後驚覺下半身赤裸，在員警陪同下到醫院驗傷對李男提告，桃園地院刑事部分判處李男有期徒刑8個月，民事部分女子求償250萬元，法官審酌後判處需賠償25萬元精神撫慰金，本案還可上訴。

檢警調查，李姓男子於2016年2月11日電話邀約呂姓友人喝春酒，呂與從酒店帶出場的女子一同到餐廳用餐，3人在晚間結束用餐後，李先送呂姓友人返家，見後座的酒店女醉倒沒有意識，竟以手撫摸下體、肛門等處，再用嘴親吻嘴巴，舌舔下體、肛門等處得逞，晚間12時許將女子丟包在半路上，巡邏員警於隔日凌晨1時許經過發現女子下半身赤裸倒臥路旁，女子驚醒後到醫院驗傷提告。

桃檢偵訊後依趁機猥褻罪嫌將李男提起公訴，地院審判在刑事部分，考量李男事後認罪且願意和解，依乘機猥褻罪判處有期徒刑8月；女子提起附帶民事求償，女子主張李男乘其酒醉無法抗拒之際，脫去內褲以生殖器性侵，對其乘機性交，已侵害其身體、貞操與性自主權，造成身心受創被丟包在偏僻路上，求償250萬元。

李男則辯稱，坦承有脫掉女子褲子與內褲、親吻嘴吧與下體、肛門猥褻，但否認有趁機性交之事實，且女子求償金額過高，根本無力負擔。

地院查出，女子曾自述在餐廳用餐後完全醉倒，怎麼離開都不記得，醒來後警察說她下半身赤裸並送她去醫院驗傷，她完全沒有意識，喝醉過程也沒感覺到有人對她做什麼；醫院驗傷採集檢體，女子陰道深處並未發現有男性精子細胞，但私處與肛門處則有採集男性DNA，比對後與李男檢體相符，法官衡量後判處李男應賠償女子精神撫慰金25萬元，本案還可上訴。

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