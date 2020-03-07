她12歲遭摸胸捏臀…直到35歲才提告　檢不起訴：拖23年了

▲桃園市蕭姓男子遭指控對女童摸臀襲胸猥褻，女事隔23年提告，檢以逾追訴時效不起訴。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蕭姓男子去年12月遭一名女子指控於1996、1997年間，當時她還在就讀國小階段，蕭男以騎車載其上下學期間藉故撫摸其臀部、或是在住處伸入衣內撫摸背部與胸部等處猥褻得逞；檢方認為，女子案發時即知悉蕭男犯行，卻遲至去年12月才提告，顯已逾6月追訴期限，桃檢偵結予以蕭男不起訴處分。

檢警調查，現年72歲的蕭姓男子於去年12月12日遭女子指控，在1996至1997年間，女子未滿14歲就讀國小期間，蕭男騎乘機車載她上下學之機會，藉故撫摸其臀部，次數則不詳；蕭男還曾在其住處對女子藉故伸入其衣內撫摸其背部，次數也是不詳；入侵女子住處伸入衣內撫摸其胸部1次，女子認為蕭男涉嫌對未滿14歲之女子進行猥褻行為與入侵住宅等罪向警方提告。

桃檢認為，蕭男所涉入侵民宅犯行為刑法妨害性自主屬於告訴乃論，女子於案發同日即知悉蕭男犯行，但卻遲至去年12月始提告，顯已逾6月之告訴期限；至於對未滿14歲之女子猥褻行為罪嫌，本刑案追訴時效為10年，但女子卻遲至23、24年後才提告，顯已逾追訴權時效期間，自不得再行追訴，檢方偵結予以蕭男不起處分。

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