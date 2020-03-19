老媽住進加護病房　兒認為老爸「沒好好照顧！」病房內直接開打

▲桃園市蔡姓男子去年12月不滿老爸沒照顧好媽媽，導致生病住加護病房，在病房內兩度毆打成傷挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔡姓男子平日與父親相處不睦，去年12月母親因病住進加護病房，父子倆在病房內起衝突，蔡男兩度徒手毆打父親右前臂與頭部成傷，蔡父不滿兒子動手毆打驗傷提告，蔡男辯稱是一時性情緒失控，否認父親傷勢由他造成；桃檢19日偵結依「傷害直系血親尊親屬罪」，嫌聲請簡易判決處刑。

檢警調查，35歲的蔡姓男子與父親平日關係不睦，去年12月24日上午9時，蔡母因病住進林口長庚醫院加護病房，蔡父前往探病時，兒子認為是爸爸平日沒照顧好媽媽，雙方在病房內起口角，當下徒手毆打其右前臂，導致腫脹併皮下血腫等傷害；同日晚間8時許加護病房開放探視時，父子倆又見面了，又因相同原因起衝突，這次兒子徒手搥打蔡父頭部，造成頭部鈍傷。

70歲的蔡父不滿兒子兩度毆打他成傷，檢具驗傷單控告兒子家暴傷害；蔡男在偵訊時坦承一時性情緒失控，動手拍打父親右手臂與頭部，但否認父親傷勢是他造成的。檢方在蔡父提出驗傷單、受傷照片與監視畫面光碟等證據佐證，桃檢依傷害直系血親尊親屬罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑。

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