防疫最前線民力相挺　慈濟捐6千口罩助移民官挺住防疫

▲慈濟慈善基金會公傳處主任林弘展代表捐輸6千個醫療口罩供國境大隊移民官防疫使用。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，移民署國境大隊是台灣國境防疫最重要守門員，移民官每日面對世界各地旅客，除展現證照查驗專業能力外，更須承擔武漢肺炎高傳染性之風險；慈濟慈善事業基金會由公傳處主任林弘展19日代表慈濟事業體到移民署國境大隊捐贈6,000個口罩予移民官使用，充分發揮民間捐輸支持政府防疫的慈善力量。

移民署國境大隊配合政府防疫政策，需協助確認旅客從哪裡來、查核出入中陸港澳旅遊史、有無居留證等，亦時常配合疾管署針對特殊狀況旅客，如有發燒、咳嗽嚴重、清查疫區旅遊紀錄。

移民官每天得近距離接觸部分高風險甚至是潛在確診患者，肩負台灣防疫第一線的執法責任，卻得承擔一般人無法想像的罹病風險；慈濟慈善事業基金會陸續捐贈移民署口罩，這次慈濟捐贈6,000個口罩，將全數提供各機場、港口移民官使用。

移民署表示：相當感佩慈濟慨贈防疫扣照，政府與民間攜手防疫，不僅提供安定社會、穩定人心的溫暖力量。移民署表示慈濟慈善事業基金會能主動關心防疫人員之健康，也是政府與民間企業良好互動之典範。

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