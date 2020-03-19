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與確診團日期重疊！澎湖8人遊土耳其返鄉　村民心驚驚…縣府高檢疫標準緊守

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▲▼國民黨兩岸交流會議 澎湖縣長賴峰偉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲面對8名村民自土耳其返澎，澎湖縣長賴峰偉17日立即指示採檢送驗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳羿妏、郭世賢／澎湖報導

新冠肺炎疫情升溫，居住在澎湖湖西鄉菓葉村的居民17日指出，村裡有8名村民從土耳其分別於14日、16日返澎，面對中央疫情指揮中心公佈15人土耳其團確診達13例，令目前零確診的澎湖居民非常恐慌。對此，澎湖縣長賴峰偉指示8名村民須採檢，並比照「居家檢疫」模式嚴禁外出，請警方巡邏以及民政局進行居家關懷。

澎湖縣政府表示，這8名村民14日自土耳其返台後，其中6名村民抵台後直接回澎湖，另外2名兒子、媳婦則先到台北，16日才返回澎湖；而中央疫情指揮中心16、17日接續公佈的9名確診土耳其團團員，其旅遊時間為3月4日至13日，與菓葉村村民8人旅遊時間剛好重疊，因此將列其為高風險對象，並以高檢疫標準要求他們。

賴峰偉說，雖然土耳其的旅遊警示於17日才由中央疫情指揮中心從第二級升至第三級，不過為了謹慎處理，縣府將會要求這8人一律採檢送驗，比照「居家檢疫」模式嚴禁外出，另請警局設置巡邏箱，掌握動態，村幹事也會每日居家健康關懷，確保8人沒有擅離住所。

賴峰偉也向鄉親喊話，防疫期間切勿出國，面對新冠肺炎疫情更加嚴峻，台灣也將75個國家、地區列為三級旅遊警示了，若出國將有感染風險，如果貪圖一時快樂，不幸染病後，不僅會賠上個人健康，更加重防疫人員負擔。


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