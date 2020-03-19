硬上國中妹再侵犯LOL隊友！抱枕摀嘴：悶死你　淫狼秒搶手機急逃

▲屏東一名男子2個月內接連性侵2名女網友，遭判有期徒刑7年。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／屏東報導

屏東一名黃姓男子2018年4月間才在網咖性侵一名國中少女小蕙（化名），沒想到一個月後卻再度犯案，以當打LOL隊友、會陪看醫生為由，要到一名女網友花花（化名）的住家地址，到花花家裡拜訪後趁機硬上，他擔心犯行曝光，甚至將女子手機搶走，立即逃離現場，事後，小蕙和花花皆報警提告，日前法院判決出爐，黃男遭判有期徒刑7年。

黃男2018年4月8日深夜11點時於屏東一間網咖，不顧小蕙意願，強行將她拉進女廁硬上一次，隔日清晨4點再硬上第二次，因為小蕙當時為通報的失蹤人口，警方尋獲後才揭開整起事件。

不料，一個月後，黃男再度犯案，5月30日時玩網路遊戲「英雄聯盟」時，騙花花說「可協助她玩的過程，之後再陪她看醫生」，藉此讓花花自己說出租屋處的地址，隔日凌晨到花花住家後，見對方獨居，竟將花花強行抱到床上，先拿抱枕悶住花花口鼻喊「要悶死你」，不顧花花掙扎，再強脫對方褲子硬上，而花花因為被性侵當下嘔吐、身體非常不舒服，希望黃男可幫忙打119，黃男卻見花花解鎖手機後趁機撥號110，立刻搶走手機，逃離現場，事後花花趕緊向鄰居求救並且報警，才揪出黃男狼行。

黃男坦承對小蕙的犯行，並且加上驗傷證明、監視器畫面、對話截圖，黃男犯罪事實已確認；然而，面對花花指控，黃男辯稱，「花花當下沒有掙扎，也向我表示願意」，搶花花手機只是「擔心她反悔報警」，後來有請朋友將手機還回，並沒有不法意圖。

法官勘驗上述說詞及相關證據，認為黃男與小蕙、花花均為網友關係，認識時間並不長久，卻相繼硬上2名女子，甚至搶走花花手機不讓她報警，種種行為已足以造成小蕙、花花內心有難以抹滅的傷害，屏東地院審理時，依與未滿14歲女子性交、強制性交以及搶奪罪，判黃男須執行有期徒刑7年，全案可上訴。



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