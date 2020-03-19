林佳龍Cosplay談紓困！一人分飾「導遊、機長、船長、司機」超會演

▲西門町徒步區，因為新冠肺炎影響，晚間七點人潮比以往少了近一半。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，交通產業大受打擊，交通部預計明日提出紓困方案2.0的草案，交通部長林佳龍表示，將首度納入國道客運。他也一人分飾五角拍攝影片，說明交通四大產業的紓困措施。

林佳龍表示，受疫情影響，交通部業管的觀光、空運、海運、陸運都受到嚴重波及，目前各大紓困方案都已上路，紓困措施將「從寬、從速、從簡」，各單位主動協助業者申辦，每天追蹤成案率，也請業者儘速來申請。另近日也在密切研商，盼盡快推出紓困2.0，讓「及時雨」雨露均霑。

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林佳龍還拍攝影片，說明紓困方案措施，笑稱「不是我喜歡一人分飾多角，只是要避免演員群聚」。影片中林佳龍一人分飾五角，除本人外，還扮演導遊、機長、船長、運輸業司機。

▲林佳龍一人分飾五角。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

導遊林佳龍表示，為配合政策，各大旅遊業均已讓陸客團提早離境，並暫停接待出入團旅客，但服務成本都已產生，因此必須倚靠相關紓困，交通部投入44億元，包括補償營運損失12億、獎勵人才培訓5億、貸款協助利息補貼12億、減輕旅館業營運負擔15億元。

機長林佳龍表示，旅行團少了，搭飛機的人也跟著變少，航空業配合停航，桃機旅運人次狂掉九成，是歷史最慘，交通部投入42.8億，補貼降落費9.95億、航空業場地使用1.47億、地勤空廚場地使用費3600萬、機場商場權利金22.57億、其他航站8.5億。

▲林佳龍說明紓困案。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

船長林佳龍表示，阻絕境外，海運也是一大關鍵，目前已停止小三通、禁止國際郵輪靠港，交通部投入14.4億元，減免停泊費與垃圾清運費、補貼燃料費與歲修費、補貼船員最低月薪與辦公室租金、補貼國際郵輪場站租金，讓業者喘一口氣。

運輸業司機林佳龍表示，觀光寒冬波及運輸業，遊覽車、租賃車、計程車生意減少一半以上，交通部補貼牌照稅、汽燃費一半稅金，每輛計程車半年最多可領1.2萬的油料補貼費用。交通部也投入40.9億元，補助融資協助1.77億、獎勵人才培育3億、補貼牌照稅與汽燃費五成25.2億、計程車油料補貼11億。

林佳龍表示，交通部會持續推出復甦、振興計畫，協助業者度過難關，透過人才培訓積蓄能量，疫情結束後，讓世界看見台灣實力，「台灣加油」。

▲金瓜石人潮減少。（圖／記者李宜秦攝）