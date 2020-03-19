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還有1300多台人在湖北　陳宗彥：繼續協商第三批包機

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▲▼立法院內政委員會,內政部次長陳宗彥。（圖／記者李毓康攝）

▲內政部次長陳宗彥。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

針對許多滯留湖北台灣人希望政府取消「註記管制」，讓他們能自行回國，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為，武漢至今未解封代表有風險還在，「註記管制」措施暫時不變。中央流行疫情指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥19日在立法院受訪時說，目前剩下1千3百多人被註記，註記是確保專機入境後能集中檢疫；至於第三批包機何時成行，要看協商狀況。

為防止防疫破口，內政部對於湖北台人採取註記管制，必須以專機方式才可返台，但經兩批包機後，仍有多名台人滯留武漢，國民黨立委吳斯懷昨質詢時指出，他的辦公室收到很多陳情，希望疫情指揮中心「取消註記管制」，讓武漢台商能自行回國。對此，陳宗彥19日受訪時表示，「因為武漢地區還是在封城階段 ，採取對武漢地區的台灣人註記 ，主要因為武漢是比較嚴重的疫區，所以對要從武漢入境的國人做了一些註記，可以確保整個採用專機的方式入境，也可以做集中檢疫。」

陳宗彥表示，原先註記的人數有1694位，經過第二批專機後，扣掉三百多位，目前註記的武漢台人還是有一千三百多人。至於第三批包機何時成行，陳宗彥指出，這還是要看協商狀況。

對於歐洲疫情升溫，滯留留學生出現逃離潮，但機票難買、價格暴漲，引發有家長籲中央主導協調國籍航空加開班次，協助留學生返家。對此，陳宗彥表示，歐洲回國人數這兩天其實有趨緩，倒是從美國回來的國人有增加，他強調，已把採檢條件放寬，提高機場端邊境防疫提升，「只要有症狀的人跟邊境防疫同仁表達，就會立即採檢，我們將邊境部分採取比較嚴格的動作，也是要在機場端就防堵掉。」

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