LIVE／台股重挫、物資瘋搶　蔡英文親上火線發表「穩定民心」談話

記者陶本和／台北報導

新冠肺炎疫情全球大爆發，台灣境外移入確診個案也暴增，導致台股重挫，大賣場也出現民眾搶購物資現象。對於政府目前的疫情因應，總統蔡英文19日下午1時30分於總統府發表敞廳談話，呼籲國人暫時忍受不便，共同對抗疫情。《ETtoday新聞雲》全程直播。

面對疫情升溫，我國境外移入確診個案暴增，中央疫情指揮中心18日宣布「非本國籍人」一律限制入境，所有入境者一律要居家檢疫14天。

另外，台股也因疫情受到影響而重挫，19日盤中一度大跌700點，而從昨天開始大賣場也出現民眾搶購物資的現象。

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

對於民眾與投資者的恐慌，蔡英文選擇在總統府敞廳針對疫情因應現狀發表話，同時也會呼籲民眾暫時忍受不變，共同對抗疫情。

為了減少群聚，蔡英文發表談話時，總統府也做了防疫因應，僅文字記者可入場採訪，畫面部分則由官方提供。

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