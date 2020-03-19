手遊花光媽媽積蓄！母哭打11歲小兒子：我得裝4萬袋水泥　童落淚說原因

▲母子對此都雙雙落淚。（圖／翻攝《都市現場）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸河南一名11歲男童玩手機遊戲，花光侯姓母親的人民幣（下同）4萬多元（約新台幣17萬多元）積蓄。媽媽哭著打兒子，「我裝一袋水泥是1塊錢，4萬多塊錢，我得裝4萬袋子水泥，你都給玩遊戲了…」而兒子也落淚道歉說出原因。

《都市現場》報導，侯母近日對兒子大打出手，「你還玩不玩了？玩不玩了？你會說不會。」但執拗的男童不管被媽媽怎麼問，就是不搭理。

面對媽媽連掐帶打一直追問，孩子憤怒扔掉口罩，泣不成聲，委屈發了聲，「我也委屈，妳平時就不關心我，妳就是一味地指責我。」在記者的勸導下，母子倆稍微冷靜下來。孩子也給媽媽道歉，「媽媽對不起，我保證不玩了。」

▼男童花光媽媽人民幣4萬多元的積蓄。（圖／翻攝《都市現場）

「我裝一袋水泥是1塊錢，4萬多塊錢，我得裝4萬袋子水泥，你都給玩遊戲了…」原來有一天，別人轉帳給侯大姐的工錢，怎麼也對不上帳，她才發現原來是小兒子搞的鬼，「他就跪倒地下，說他玩遊戲了。」

小強玩遊戲花光媽媽4萬多元積蓄，讓媽媽十分生氣，而他也給同班同學加值不少錢，金額也有1萬多元。事發後，在記者的幫助下，侯女士提交退款申請，但只退了2萬4000多元。她說，由於兒子同學家長的不配合，加值到同學帳戶上的那1萬多元是要不回來了。

▲▼男童玩手遊狂加值。（圖／翻攝《都市現場）