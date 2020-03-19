「女友」落水被救起狂抖哭泣…濃妝變素顏！　他看了半天：是她嗎？

▲報案男嘴裡說的是女朋友，但對她的情況卻說不清楚。（圖／翻攝《江蘇新聞》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸江蘇省蘇州市一名男子報警稱女友要輕生，「她想不開，她是我女朋友！」警方也剛好接到一起落水報案，火速趕往將人救上來。但沒想到男子圍著她看了又看猶豫了，「這是她嗎」，後來認不出人的尷尬原因才曝光。

《江蘇新聞》報導，事發於7日深夜，警方獲報後到場，向報警的李男了解情況。李說，當天兩人通電話後，他覺得女友的心情非常差，便趕了過來，「電話裡她就是不想活的意思。」

不過，李某嘴裡說的是女朋友，但對袁某的情況卻說不清楚。蘇州市公安局吳中分局郭巷派出所輔警錢維表示，「女性的身分資訊或者是體外特徵，穿什麼衣服，這男的也不太清楚。他說今天也沒有見過袁某本人，反正講得很模糊，他講大概位置就在郭巷獨墅湖周邊。」

▲▼女子落水被救起，蹲在地上發抖，臉上濃妝也幾乎變素顏。（圖／翻攝《江蘇新聞》）

就在這時，民警的無線電中突然傳來了一起落水警情，「南華市場邊上，看到一個女的掉到河裡去了。」落水的會不會就是袁女？民警立即趕往現場。救人的好心人士回憶，「往地上一照，下邊有個人，老早掉下去了，掉下去就叫了救命救命救命！」

女子被救上來全身濕透，瑟瑟發抖，坐在地上哭泣。李男被警方叫來辨認是不是他的女友，結果他蹲在地上看了又看，就是不敢認，也讓在場的民警一頭霧水。經過多次辨認，他終於確定該女就是他口中的袁女。

原來，李男其實只是輕生女子的普通朋友，加上對方平時妝化得比較濃，他報警時提供的也是一張她美顏後的照片，加上天黑、落水幾乎變素顏，所以認了半天才確認。

至於袁某又是為何想不開呢？她說，「有一個男生對我特別好，我倆前後村的，然後我們分開了，他找物件了，他結婚了。」她當天因心儀男要結婚，心情不好喝酒，還打電話給李男，讓對方聽到苗頭不對就報了警，所幸後來被救起。

▼女子哭說想不開的原因。（圖／翻攝《江蘇新聞》）

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