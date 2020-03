不只美國跟台灣合作！　中研院、歐盟合作開發新冠快篩疫苗

▲中研院長與歐盟視訊研商抗武漢肺炎合作面向。(圖/翻攝推特/@grzegorzewskif)

文/中央社記者吳欣紜台北18日電

台美將合作對抗武漢肺炎,歐盟也與中研院合作開發快篩疫苗。中研院說,中研院院長廖俊智18日下午與歐盟相關單位視訊會議,就台歐如何在快篩、疫苗等合作面向討論。

外交部長吳釗燮及美國在台協會(AIT)處長酈英傑(Brent Christensen)共同署名的台美聯合防疫夥伴關係聲明,宣布合作抗疫,項目包括快篩檢驗試劑的研發、疫苗的研究與生產、藥品的研究與生產等。

不只是美國,歐洲經貿辦事處處長高哲夫(Filip Grzegorzewski)傍晚也發布推特表示,歐盟與中研院同心協力,共同研發最先進的武漢肺炎快篩和疫苗。

中研院深夜透過臉書貼文指出,廖俊智今天下午與高哲夫會面,以及與多名歐盟官員代表同步視訊會議,共商力抗武漢肺炎(COVID-19,2019年冠狀病毒疾病)的策略與防疫機制。

廖俊智指出,此次邀集歐盟相關單位視訊會議,就台歐如何在快篩、疫苗等合作面向討論,當中除了分享台灣目前的研究成果,也討論未來如何在歐盟國家內應用;歐盟也對台灣目前防疫的成果表示肯定,未來將與中研院合作致力開發快篩和疫苗。

高哲夫也發布推特表示,有15分鐘的快篩之後,將可以擊敗2019冠狀病毒。

中研院表示,下午會面現場與會人員包括高哲夫、中研院研究員林宜玲、胡哲銘、謝世良、楊安綏、陳建彰、外交部歐洲司、疾管署等;另參與視訊會議則包括歐盟衛生總署、歐盟災害防救及人道救援總署、歐盟研究暨創新總署、歐盟疾管署等。

