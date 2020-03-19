川普政府分2輪共發15兆鉅額！　4月開始「大撒幣」給所有納稅人

▲川普正竭盡所能力求穩住美國經濟，迎戰年底的總統大選。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）嚴重衝擊美國經濟，川普政府周三（18日）向國會請求提撥5000億美元（約新台幣15.1兆元），發給所有納稅人以振興消費力，並提出另外500億美元借貸給美國重要支柱之一的航空業。

根據路透社取得的白宮備忘錄，兩項紓困資金同屬於「第三階段紓困法案」的內容，該法案總額預計約為1.3兆美元（約新台幣39.4兆元），除了上述共5500億美元，另外5000億美元將用作補助全國中小企業的重要資金，還有3000億美元會用作企業貸款，以及允許企業延遲繳稅的資金填補。

其中發放給納稅人的5000億美元，將會分成2輪款項各2500億美元，於4月6日和5月18日發放，政府會以每位納稅人的收入和家庭規模當作分級參考，逐級分配不同金額的補助。不過川普在白宮記者會上表示，目前還不能確定實際發放金額，「我們正在考慮別的金額，每個人似乎都想要拿更多錢。」

國會領袖們正就此討論，部分共和黨參議員甚至喊出，應該發給每位納稅人1000美元（約新台幣3萬元）；然而民主黨參議院領袖舒默（Charles Schumer）不同意每人3萬元的提議，認為應該要更多，「現在不是小家子氣的時候，現在應該大膽、激進！」

參議院同一天通過「第二階段法案」（Phase Two bill），國會將發放1000億美元，用作新冠病毒的免費檢測、幫忙支付病假和帶薪在家休假期間的薪資，以及為數百萬國民提供失業保險。