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陸動物實驗發現　新冠肺炎猴子復原後可免疫

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中國科學家發現，實驗室的恆河猴在感染武漢肺炎痊癒後對病毒具免疫力。（資料畫面：東方IC）

▲中國科學家發現，實驗室的恆河猴在感染武漢肺炎痊癒後對病毒具免疫力。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中國科學家發現，實驗室中感染武漢肺炎的猴子，在復原後不會再被感染。這似乎說明了這個靈長類的免疫系統，具有對抗病毒的能力。

由中國醫學科學院實驗動物研究所、北京協和醫院、首都醫科大學附屬北京安貞醫院的研究團隊發表在網站bioRxiv的最新研究＜感染新冠病毒的恆河猴不會發生再感染＞，第一次利用非人靈長類的模型來研究武漢肺炎患者在康復後是否會再次感染的問題。這篇論文目前仍在等候接受同儕評論。（ 論文原文連結：https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.13.990226v1）

據香港《南華早報》報導，研究發現，感染新冠病毒的恆河猴在康復後，對疾病產生有效的免疫力，這可能是發展疫苗的重要一步。

目前全球科學家爭相進行武漢肺炎疫苗的研究，美國和中國最快可能在一個月內將首度進行臨床試驗。不過目前出現的一些病例，是病人在檢測出現陰性反應並出院後，再幾天後又出現陽性的反應。病患重複感染的可能性也給疫苗的發展帶來疑問。

根據中國官方媒體統計的數字，病患出院後再次出現陽性反應的比例大約在0.1%-1%之間，不過有部分省市如廣東省，比例則高達14%。如果這些病患是由同樣的病毒重複感染，這將代表疫苗不具有效力。

秦川的實驗團隊所做的實驗設計和採樣檢驗結果。（網路截圖：cnbeta）

如今，中國醫學科學院對恆河猴的試驗或許可以解除這種擔憂。

論文通訊作者秦川提到，實驗團隊讓四隻恆河猴感染武漢肺炎病毒，三天後這些猴子開始出現發燒、呼吸困難、食慾不振、體重下降等病徵。

在實驗的第七天，秦川將其中一隻猴子安樂死，結果發現病毒擴散到鼻腔到膀胱全身各個部位，肺部組織也有明顯損害。

不過其他三隻猴子則逐漸康復，不再出現病徵。一個月之後，在牠們病毒檢測為陰性反應同時X光檢查也顯示內臟器官完全康復之後，兩隻猴子再次施予同樣劑量的病毒。

科學家們發現牠們短暫出現體溫升高的情況，不過其他方面似乎都正常。兩個星期後，為這兩隻猴子進行解剖發現，牠們體內已找不到病毒的蹤跡。另一方面，在施予病毒的隔週，科學家發現到猴子體內抗體升高，這代表免疫系統對抗疾病已有準備。秦川在論文中認為，這對「評估疫苗的發展具重要意義」。

另一方面，研究人員也認為，一些已出院病患再次出現病毒陽性反應，未必代表病患重複感染，而可能是所謂的「假陰性」（false negative）的檢測結果。這些病患當初有可能是符合了出院的標準，但實際未完全康復。

這項動物實驗的結果，也支持一些前線醫師所做的觀察。知名的傳染病專家鍾南山上個星期提到，科學家在已復原病患體內發現明顯存在抗體，這代表病毒無法再利用他們做為帶病毒者。

參考資料：South China Morning Post, CNBeta


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