土耳其疫情升溫　艾爾段：3週別出門可解警報

▲土耳其總統艾爾段。（圖／路透）

文／中央社記者何宏儒安卡拉18日專電

土耳其11日通報武漢肺炎確診首例後，一週以來病例數暴增，疫情明顯升溫。總統艾爾段今晚告訴民眾除非必要別出門，並強調若民眾配合，3週就可以解除疫情警報。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天在安卡拉坎卡雅宮（Cankaya Palace）舉行的防疫會議後，宣布包括多個產業償債展延和減稅等措施。他宣布金額達154億美元的紓困措施，藉以降低武漢肺炎疫情造成的經濟衝擊。

土耳其17日新增俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）51起確診病例，累計達98例，並出現死亡首例。

此前對疫情演變相對低調的艾爾段，今晚主持涵蓋層面廣泛的防疫會議，與會者包括企業領袖、非政府組織代表、部會首長等。艾爾段會後呼籲民眾未來3週期間將社交活動降至最低，「除非絕對必要，在威脅消失前，民眾不必離家與他人接觸」。

土耳其今天宣布，自19日起關閉毗鄰希臘的艾迪尼省（Edirne）帕札庫勒（Pazarkule）和伊普薩拉（Ipsala）兩處邊界關卡和烏尊克普（Uzunkopru）鐵路邊界，以及毗鄰保加利亞的柯萊利省（Kirklareli）德雷科伊（Derekoy）、毗鄰艾迪尼省漢扎貝伊里（Hamzabeyli）和卡匹庫勒（Kapikule）邊界關卡。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，通航土耳其和希臘本土、島嶼的港口同步關閉。

從19日起，希臘、保加利亞公民以及過去14天曾有這兩個國家旅旅史的其他國家公民，禁止經由海上、陸上進入土耳其。不過雙向貨運不受影響。

艾爾段上個月底開放邊界，讓難民有機會進入歐洲，引發安卡拉與雅典和布魯塞爾間的齟齬。