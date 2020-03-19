比SARS還慘！銅鑼灣「蛇王二」生意跌7成　爆4月底歇業

▲銅鑼灣美食「蛇王二」將在四月底歇業。（圖／香港01授權使用，以下同）

本報訊

位在香港銅鑼灣的40年老店「蛇王二」是不少遊客必定造訪的美食店，不過，受到新冠肺炎疫情衝擊，最新消息傳出，業者將在四月底租約到期後停業。店長羅長熙受訪時提到，蛇王二曾挺過SARS，但現在情況比SARS更嚴峻，生意不但大跌七成，每月還都虧港幣10到20萬元。

店名之所以命名「蛇王二」，皆因店舖是老闆的祖業，靠「食蛇」起家，來到今天已由第三代接手掌舵。店長羅長熙指，老闆的祖父多年前在上環開店，於文咸東街以「捉蛇二」為名，經營六十載後因拆樓而結業，輾轉間來到銅鑼灣再續前緣，並改名「蛇王二」繼續發光發熱，近40年來，已成為銅鑼灣的地標之一。

羅長熙指，據聞其祖父在家中排第二，店鋪才以「二」字命名。時代巨輪走過， 一切已成為歷史。「蛇王二」以蛇羹、臘味聞名。雖然經營已久，但卻絕不馬虎，蛇羹重成本「落足料」，湯底由雞、瘦肉、火腿熬成，冬天吃一碗已滋補暖身，靠蛇羮賣到街知巷聞，連續6年上榜米其林，令羅長熙每年整個冬天半年無休。

當初羅長熙做燒味出身，經朋友介紹下進入「蛇王二」。由低做起，一做已是二十多年，後來更獲當時老闆娘賞識晉升店長。不過，九十多年的「老字號」很快就要向道別。

羅坦言，過年後生意慘淡，晚市人流疏落，生意大跌七成，「無關反修例運動事，過年前都好好，但當疫情提升時就出事。」經歷過SARS，他坦言這次比當年更嚴峻，因為如今成本較SARS時期已上漲，嘆每月都要虧10至20萬元。

疫情看不到盡頭，租約又即將在4月尾屆滿，羅長熙承認，老闆已決定結業。銅鑼灣充斥名店及藥妝店，談起屹立至今的老店，羅長熙不禁慨嘆：「可能一隻手指數得出來」。

光亮醒目的「蛇王二」招牌掛在店內，老饕一見自懂得按圖索驥進來，但這塊招牌很快就要拆下。不過，羅長熙期望這次只是「暫別」，疫情過後可以另覓舖位重新開始，「想今年內再見到大家，但疫情沒完沒了，實在太樂觀。」

【本文獲《香港01》授權轉載。】

