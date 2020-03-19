教導離異父母共親職　花蓮戶政第一線人員將成種子教師

▲花蓮縣長徐榛蔚表示，針對「離異父母共親職」的議題，花蓮可謂走在全國最前端。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府18日邀請縣內各戶所人員，辦理離異父母共親職研習，聘請社團法人花蓮縣兒童暨家庭關懷協會秘書長林秋芬暢談「子女會面與扶養的溝通協調技巧」；花蓮地方法院司法事務官易新福講述「離婚調解~淺談與未成年子女會面交往」，培養第一線人員成為種子教師，教導離異父母共親職的觀念，為孩子創造最大的利益。

面臨台灣社會當今離婚率居高不下，且八成五離婚案件均在各戶政事務所由夫妻雙方合意登記即屬完成，對未成年子女親權之保障實屬欠缺。花蓮縣政府繼去年對縣內所有戶政人員實施「離異共親職」之觀念宣導與教育後，18日再度邀集縣內各戶政人員，教導離異父母，即使離異，對於子女的成長仍須共同分擔照顧、教養的責任，整體社會氛圍才能更加友善進步。

花蓮縣政府在2015年台港兩岸論壇時，就探討過「離異父母共親職」議題，可謂走在全國最前端。新加坡、香港對於兒童權益腳步走得很快，但台灣普遍仍未意識到離異父母合作、以孩子為最大利益考量，導致兒童受到的傷害不斷複製，持續影響下一代。

▲徐榛蔚感謝第一線戶政人員在辦理未成年子女父母離婚登記時，適時喚起家長對於親職合作的重視。

第一線戶政人員以豐富的實務經驗，在辦理未成年子女父母離婚登記時，適時喚起家長對於親職合作的重視，共商最符合孩子需求的照護安排及會面方式，並尋求專業資源協助，讓孩子瞭解即使父母離異，也不會失去任何一方的愛。

戶政單位作為觸及離婚人口的最後一道關卡，花蓮縣政府首創於縣內各戶政單位，撥放3分鐘離異父母共親職教學影片、去年起推出離婚協議書新版本，加入未成年子女行使負擔權利義務、扶養費之約定、未會面交往方式等內容，盼保障孩童權利；除了戶政，縣府也積極透過不同社團宣導，希望減輕戶政人員的辛勞。

民政處處長江東成亦指出，多數離婚協議係由當事人自行擬定，為快速完成離婚手續，或缺乏正確法律觀念及離婚談判現場的權控關係下，很容易導致對子女親權行使的規劃不周，或訂定顯失公平之協議內容。近年花蓮縣政府積極推動「離異父母共親職」理念，倡導離婚父母以子女的最佳利益作為優先考量，形成合作式的同盟關係，共同承擔未成年子女的照護與教養責任，「合作探視，親情延續」是離異父母給孩子最大的寬慰。

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