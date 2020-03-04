原民原生種野菜保種　野菜達人吳雪月計劃送挪威種子銀行保存

▲野菜達人吳雪月（左）拜會縣長徐榛蔚，暢談保種復育花蓮原住民野菜計劃。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣洄瀾灣文化協會理事長吳雪月，長期投入研究山林野菜及先民飲食物種多年，日前吳雪月老師拜會花蓮縣長徐榛蔚，暢談花蓮原住民野菜保種復育工作，計畫未來將花蓮原住民原生種野菜送往挪威種子銀行保存，徐榛蔚聽聞後，讚譽有加，並期望鼓勵部落後進共同投入野菜復育工作。

吳雪月老師在拜會徐榛蔚時提及，幼時鄰居家門前掛滿五穀雜糧，也聽過耆老們將種子放入自家冰庫中保存，也因著幼時的經驗和自己的熱情，蒐集各種罕見的野菜、玉米、豆類及高粱等種子進行復育等工作，在這當中也出版「台灣新野菜主義」一書，讓各部落保存等物種有機會被認識，提升花蓮原民原生野菜觸及視野。

徐榛蔚表示，花蓮縣為全國有機農業大縣，她很開心目前東台灣原民野菜的復育計畫得以擴及，也對吳雪月老師的保種工作表示讚賞，未來縣府會從旁協助，陪伴支持。目前花蓮致力於發展有機農業，並於日前開設有機農業促進辦公室，戮力將花蓮有機農業提升層級，讓台灣看見花蓮，也讓國際看見花蓮的實力。

全球可供食用物種經研究超過5千種，但因氣候變遷、種植手法失傳及人類飲食習慣改變，目前經常食用的物種大概只有百來種，其中尤以阿美族在原住民各族群中餐飲型態最為豐富，保種及復育不但能幫助後輩了解先民飲食型態並進行文化傳承，進而能將記憶中的口味重新建構，不但協助族人就業也能活絡部落經濟。

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