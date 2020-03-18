南投志工大集合　縣府舉辦祥和計畫志願服務聯繫會報評鑑說明會

▲▼南投縣府舉辦祥和計畫志願服務聯繫會報暨評鑑說明會。（圖／南投縣政府提供，以下同）



記者張弘昌／南投報導

南投縣縣政府18日在南投縣立婦幼館A棟3樓大禮堂，召開南投縣109年度祥和計畫志願服務第一次聯繫會報暨祥和計畫評鑑說明會。會報邀請縣內推動祥和計畫社福團體、志願服務業務承辦人及志工幹部約80人與會。

從衛生福利部社會救助及社工司退休的視察陳千莉，也應邀到場針對祥和計畫「評鑑各項指標說明」進行專題講座，分享志願服務績效評鑑經驗，以及如何提升並響應南投縣祥和計畫，社會福利類各志願服務團隊工作效能。





南投縣政府社會及勞動處林志忠處長表示，南投縣歷年辦理日月潭萬人泳渡、南投燈會等大型活動，均投入大量志工提供服務，為活動增添不少光彩，更讓國內外遊客留下深刻印象。南投縣社區發展協會及社會福利機構中，也有許多志工從事社會福利工作推動，以及提供弱勢族群關懷，使南投縣的社會福利服務，得以落實在社會上的各個角落。



聯繫會報目的，是希望各志願服務志工運用單位，在推動志願服務工作中多加交換意見、面對面的溝通，並分享工作經驗或提出建議，以重新檢視業務推動良窳，並作為未來改善的努力方向。

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