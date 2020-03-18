　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南投志工大集合　縣府舉辦祥和計畫志願服務聯繫會報評鑑說明會

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南投縣府舉辦祥和計畫志願服務聯繫會報暨評鑑說明會。（圖／南投縣政府提供，以下同）

▲▼南投縣府舉辦祥和計畫志願服務聯繫會報暨評鑑說明會。（圖／南投縣政府提供，以下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣縣政府18日在南投縣立婦幼館A棟3樓大禮堂，召開南投縣109年度祥和計畫志願服務第一次聯繫會報暨祥和計畫評鑑說明會。會報邀請縣內推動祥和計畫社福團體、志願服務業務承辦人及志工幹部約80人與會。

從衛生福利部社會救助及社工司退休的視察陳千莉，也應邀到場針對祥和計畫「評鑑各項指標說明」進行專題講座，分享志願服務績效評鑑經驗，以及如何提升並響應南投縣祥和計畫，社會福利類各志願服務團隊工作效能。

▲▼南投縣府舉辦祥和計畫志願服務聯繫會報暨評鑑說明會。（圖／南投縣政府提供，以下同）

南投縣政府社會及勞動處林志忠處長表示，南投縣歷年辦理日月潭萬人泳渡、南投燈會等大型活動，均投入大量志工提供服務，為活動增添不少光彩，更讓國內外遊客留下深刻印象。南投縣社區發展協會及社會福利機構中，也有許多志工從事社會福利工作推動，以及提供弱勢族群關懷，使南投縣的社會福利服務，得以落實在社會上的各個角落。

聯繫會報目的，是希望各志願服務志工運用單位，在推動志願服務工作中多加交換意見、面對面的溝通，並分享工作經驗或提出建議，以重新檢視業務推動良窳，並作為未來改善的努力方向。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

離地110公尺！全台最高最長「南投雙龍七彩吊橋」　18日開放線上訂票

集集鐵路「石虎號」彩繪列車20日首航　與牠的可愛小夥伴一起去旅行

南投鹿谷和雅遊憩區　縣府投入1500萬元營造環境設施

ET快訊
快訊／台積電晚間證實：1員工確診新冠肺炎　啟動分組辦公
新冠肺炎衝擊台股！國安基金準備出手　明開會討論進場護盤時機
快訊／防疫升級！觀光局通函「3/19起禁止旅行社出入團」
出國貪玩成破口！醫憂「毀滅倒數28天」…這7點是關鍵
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉市12派出所773個智慧巡邏箱啟用　優化警力派遣

首創空拍機查核納稅結合民雄航太基地　嘉縣航太科技更進一步

旅遊安全宣導高跟鞋教堂登場　今年增加防疫宣導

南投志工大集合　縣府舉辦祥和計畫志願服務聯繫會報評鑑說明會

桃園防疫超前部署　展開分區及居家辦公試辦演練

安泰醫院榮譽院長蘇清泉　再攜手優尼克生技送抗菌護膜液助基層抗疫

台南傳有辦事民眾剛從法國返台連口罩都沒戴　市府：調查後是烏龍一場

工廠管理輔導法3月20日上路　彰化設單一窗口辦理

南投鹿谷鄉初鄉、竹林兩村道路待修　縣長下鄉會勘改善

林智堅視察百貨業防疫情形 竹市量販業防疫總動員

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

《青春有你2》蔡卓宜離婚飽受輿論淚崩　Ella打氣：誰說女生只有一種樣子！

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

嘉市12派出所773個智慧巡邏箱啟用　優化警力派遣

首創空拍機查核納稅結合民雄航太基地　嘉縣航太科技更進一步

旅遊安全宣導高跟鞋教堂登場　今年增加防疫宣導

南投志工大集合　縣府舉辦祥和計畫志願服務聯繫會報評鑑說明會

桃園防疫超前部署　展開分區及居家辦公試辦演練

安泰醫院榮譽院長蘇清泉　再攜手優尼克生技送抗菌護膜液助基層抗疫

台南傳有辦事民眾剛從法國返台連口罩都沒戴　市府：調查後是烏龍一場

工廠管理輔導法3月20日上路　彰化設單一窗口辦理

南投鹿谷鄉初鄉、竹林兩村道路待修　縣長下鄉會勘改善

林智堅視察百貨業防疫情形 竹市量販業防疫總動員

快訊／iPad Pro突然發表　iPadOS又多了觸控式軌跡板支援

影／降息導致壽險收益急降　達人分析台股下檔滿足點報你知

快訊／台積電晚間證實：1員工確診新冠肺炎　緊急啟動分組上班

行刑3槍狠殺年輕妹推下山谷　屍體尋獲後...2男都說：人不是我殺的

中職／教練鼓勵放膽投　蘇俊璋鎖定擠進勝利組

邵雨薇美披白紗：我好像要嫁了！觀看「李國修祝福影片」感動想哭

他們超愛洗手！土耳其疫情卻「一週三級跳」　原因曝光

議員質疑「入境通報延遲」　移民署：每日3次傳輸入境資料

剖面是萌萌富士山！抹茶莓果餡奶凍必吃　全聯9款抹茶聯名新品　

嘉市12派出所773個智慧巡邏箱啟用　優化警力派遣

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

地方熱門新聞

南部國立大學學生確診新冠肺炎

苗栗瘋傳確診封院！院方緊急回應

「桃園市旅遊地圖」讓您盡興玩

民眾從法國返台口罩都沒戴調查烏龍一場

社工車卡爛泥一旁竄出眼鏡蛇　警助脫困滿身泥

鄭文燦視察口罩國家隊「瀧澤科技」

楊梅幸福水泥污染　環保局稽查開罰

排口罩發號碼牌被罵爆　藥局不發了

國中班際大隊接力錦標賽　南榮成績放異彩

南部某大學出現疑似病例　台南市議長說話了

揪里民爽玩西班牙　新北里長接電話了

議員要求青埔新建案　施設天然氣管線

女造型師陳詩佩　轉型務農種鳳梨　

桃園義交大隊贈物資 正妹女警開心對抗疫情

更多熱門

相關新聞

鹿谷初鄉、竹林道路待修會勘

鹿谷初鄉、竹林道路待修會勘

南投縣鹿谷鄉初鄉村富林巷年久失修，竹林村和杉林溪交界的銀杏森林勝景附近的羊彎巷，邊坡沖蝕危及路基。南投縣長林明溱不辭辛勞，奔波20多公里山路接連實勘，富林巷確定優先重鋪路面改善。羊彎巷因路面剛新鋪，縣長裁示延後到明年度再施設擋土牆，但加碼改善羊彎巷近1公里長路面破損問題。

鹿谷和雅遊憩區投入1500萬元營造

鹿谷和雅遊憩區投入1500萬元營造

青年組隊居家服務關懷獨居長者

青年組隊居家服務關懷獨居長者

抗疫打氣農民捐逾萬包濾掛式咖啡

抗疫打氣農民捐逾萬包濾掛式咖啡

同事堅持要出國！南投女傻眼狂勸反被嗆

同事堅持要出國！南投女傻眼狂勸反被嗆

關鍵字：

南投社會服務志工評鑑

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

外交部宣布19日0時起台灣限制外國人入境

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

快訊／新冠肺炎暴增23例

他確診喊「出門散播病毒囉」今日突死亡

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

20多歲本土個案「發燒+喉嚨痛」就醫3次才確診

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

又傳里長率團出國　北市府：私人行程

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面