青年關懷、深耕地方　南投青年組隊居家服務關懷獨居長者

▲▼救國團南投縣團委會結合南投市公所、南投縣榮民服務處，18日下午帶領南投高商學生參與青年關懷月活動，到南投市軍功里協助獨居長輩居家環境整理。（圖／南投市公所提供，以下同）

記者張弘昌／南投報導

救國團南投縣團委會結合南投市公所、南投縣榮民服務處，18日下午帶領南投高商學生，深入各社區家訪，參與青年關懷月活動，到南投市軍功里，協助獨居長輩整理居家環境。

黃姓老奶奶是榮民遺孀，自己獨居，平時行動不方便，她很感謝南投高商的學生，像小孫子般的到家噓寒問暖，細心的幫她整理及打掃居家環境，整理長了雜草的菜園。

南投榮民服務處表示，關懷年長者活動與329青年節結合，讓青年學子們多關懷社會上的弱勢族群，希望出社會後也能持續做愛心幫助他人。

南投市長宋懷琳表示，感謝救國團、榮民服務處及南投高商學生，每年舉辦活動奉獻愛心不落人後，讓弱勢族群可以感受到社會的溫暖，並且讓服務深入社會各角落。此外目前疫情緊張，市公所也提醒大家自行做好居家環境消毒的工作，出入公共場所記得戴口罩，少去人多的地方。

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