南投鹿谷鄉初鄉、竹林兩村道路待修　縣長下鄉會勘改善

▲▼南投縣鹿谷鄉初鄉、竹林2村道路待修，縣長林明溱前往會勘如何改善。（圖／南投縣政府提供，以下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣鹿谷鄉初鄉村富林巷年久失修，竹林村和杉林溪交界的銀杏森林勝景附近的羊彎巷，邊坡沖蝕危及路基。南投縣長林明溱不辭辛勞，奔波20多公里山路接連實勘，富林巷確定優先重鋪路面改善。羊彎巷因路面剛新鋪，縣長裁示延後到明年度再施設擋土牆，但加碼改善羊彎巷近1公里長路面破損問題。

林明溱18日偕工務處長陳錫梧、縣議員黃東灝、吳瑞芳、立委許淑華主任劉子維等，實地會勘初鄉村富林巷老舊破損現況時，剛好碰到高齡91歲老鄰長劉鴻圖。

劉老鄰長向林縣長直言，這條路從吳敦義當縣長鋪一次，到現在都沒再鋪過，林縣長聞言笑著馬上回說，那第2次就讓林明溱來做啦！引來陪同會勘眾多村民一陣莞薾及如雷掌聲。

縣長林明溱表示，縣議長何勝豐也很關心富林巷路面崎嶇難行的問題，實地走一趟就知道，的確應該徹底刨除舊鋪面重新封層，這次縣府會一次動支約105萬元，徹底改善350公尺長的老舊富林巷。

林縣長隨後轉往海拔高達1500公尺的竹林村羊彎巷，會勘山坡茶園間產業道路邊坡保護問題。這段產業道路邊坡亟待施設擋土牆，來保護上下邊坡及產業道路路基；不過這段產業道路才剛新鋪柏油路面，若立即施設擋土牆勢必造成路面破壞，還要再花費公帑復原。

林縣長當場與工務處及地方民眾商議並達成結論，羊彎巷擋土牆會做，只是延到明年再施工，至於已框列的141萬元工程費，縣長加碼59萬元，湊足200萬元，優先投入改善羊彎巷其它，仍有許多坑洞破損的路段，概估可一次改善長約1公里的路面。

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