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10萬口罩換30萬件防護衣　外交部重申：視我國疫情發展評估合作

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▲▼外交部記者會 領事事務局長葉非比 發言人歐江安。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部記者 領事事務局長葉非比、發言人歐江安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心18日宣布台美雙方防疫聯合聲明，強調會攜手進行快篩試劑研發、疫苗研究、生產藥品等。指揮中心指揮官陳時中指出，在國內口罩產能穩定後，每週將提供美方10萬枚口罩，而美方則為台灣保留30萬件防護衣原料。針對外界疑慮，外交部下午在記者會進一步說明，並表示，會視我國能量、疫情發展來評估合作。

台美雙方防疫聯合聲明引發外界好奇，是不是在防護衣原物料有缺口，美方為什麼是提供原料而不是防護衣的成品？生產後是全部給台灣，還是部份給美國？口罩給美國要持續多久？

對此，歐江安下午表示，會全方面提升台美之間全方面的合作關係，外交部長吳釗燮18日與AIT處長共同發表聲明，這主要是表達台灣與美國攜手抗疫的決心，突顯台美關係的友好。

歐江安指出，突顯台灣跟美國各自的優勢，都能進行彼此的互補，在聲明中也提別提到，目前進行的項目，包括篩檢試劑的研發、疫苗的研究跟相關生產，藥品的研究跟生產，以及相關技術的機制，還有相關的合作，也會舉行科學家與專家聯合的會議，還有相關醫療用品跟設備也都會進行相關的合作。

歐江安提到，吳釗燮也提到會兼顧我國的生產，在能量足夠之餘會提供美方10萬片口罩，口罩是在台灣自己做的，這方面會視疫情發展跟我國疫情需要跟產能，會評估這樣子的合作，期間上沒有限制什麼時候要結束，而是看我國能量、疫情的發展，以及彼此的需求，有關於防護衣也是美方的美意；至於大家關心的防護衣材質，這是美方提供的，這部分由美方來回答會比較適合。

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