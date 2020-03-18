又傳里長率團出國玩　北市府：私人行程、非帶團出遊

▲受到新冠肺炎疫情影響，疫情指揮中心宣布19日起斯里蘭卡旅遊警戒提升到3級。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，日前才有新北市一里長執意率團出國挨轟，台北市政府昨才信誓旦旦6月30前里鄰活動都取消，但沒想到18日又傳出士林區芝山里的里長魏雅郁於日前率團出國，前往府宣布為三級警戒的斯里蘭卡遊玩，一行人在3月12日出發、預計3月22日返台，引起輿論譁然。

對此，士林區長江慶輝受訪證實，芝山里長魏雅郁確實已經出國，但強調是「私人行程」，與自己的家人、朋友出國遊玩，並非帶里民出國，也沒有用到公費。另外，出國前，該目的國也是合法可旅遊的狀態，也都有依照程序請假。

中央疫情指揮中心17日一口氣將20國及美國3州的旅遊疫情升至第三級警告，3月19日起，亞洲、歐洲等所有國家皆屬三級警告區，連同現有警告區，共有93國家、香港、澳門與巴勒斯坦等3地區及美國3州。

旅遊疫情升至第三級警告地區：

亞太地區：

中國大陸、香港、澳門、韓國。3月19日起增加日本、新加坡、北韓、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、東帝汶、孟加拉、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、印度及馬爾地夫。

亞西地區：

伊朗、巴林王國、白俄羅斯、賽普勒斯、伊拉克、以色列、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡達、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、敘利亞、烏克蘭、阿拉伯聯合大公國、葉門、土耳其、阿富汗、亞美尼亞、亞塞拜然、喬治亞共和國、哈薩克、吉爾吉斯、蒙古、巴基斯坦、塔吉克、土庫曼、烏茲別克。

非洲地區：

阿爾及利亞、埃及、摩洛哥、利比亞、突尼西亞。

歐洲地區：

義大利、阿爾巴尼亞、奧地利、比利時、保加利亞、克羅埃西亞、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、希臘、匈牙利、冰島、科索沃共和國、拉脫維亞、列支敦斯登、立陶宛、盧森堡、馬爾他、蒙特內哥羅、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、愛爾蘭共和國、羅馬尼亞、塞爾維亞共和國、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、瑞士、英國、波士尼亞與赫塞哥維納、北馬其頓共和國、德國。

美洲地區：

美國華盛頓州、紐約州、加州。