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遠傳5G圈粉再出招　現辦iPhone 11預約半年後拿5G iPhone

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▲▼遠傳電信新iPhone購機最高可折4,000元。（圖／遠傳電信提供）

▲針對5G資費，遠傳電信再度出招圈粉。（圖／遠傳電信提供）

記者邱倢芯／台北報導

目前台灣四家電信都已針對5G推出早鳥資費方案，不過遠傳電信今（18）日再度出招，為了要讓果粉可以銜接上5G時代，遠傳祭出了「iPhone 11指定方案，就能搶先同時預約5G電信服務與全新iPhone」。

遠傳指出，即日起到遠傳申辦iPhone 11/ iPhone 11 Pro/ iPhone 11 Pro Max系列，搭配指定遠傳4G新絕配999或是1,399方案，綁約24個月，同時申辦行動裝置保險，不僅享有手機意外損壞保障，最快半年後還可提前續約升級換購5G iPhone且「免付違約金」、「5G新機專案價最高再折抵萬元」。

另外，遠傳5G「搶得先機」方案不限申辦資格，無論新申辦、攜碼或目前無約的續約用戶都能申辦，以申辦資費門檻999元加行動裝置保險349元為例，月付1,348元搭配iPhone 11 Pro(256G)，不僅享有超值專案價，還享手機損壞/竊盜安心保障，常見的手機螢幕摔壞、意外落水，都在手機保險的維修範疇，降低高價iPhone手機的使用風險。半年約滿後（合約第七個月起）可提前升級換購5G iPhone新機，到今年年底前，可額外享有逾萬元的新機購機折扣。

▼遠傳「搶得先機」方案。（圖／遠傳提供）

▲▼遠傳「搶得先機」方案。（圖／遠傳提供）

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