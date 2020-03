全文／外交部、AIT發表「台美防疫合作」聯合聲明　合作疫苗、藥品研究

▲外交部與AIT聯合聲明。(圖/外交部提供)



記者陶本和/台北報導

中央流行疫情指揮中心18日上午召開記者會,外交部也在當場宣布台美雙方防疫聯合聲明,強調會攜手進行快篩試劑研發、疫苗研究、生產藥品等。隨後,外交部也發出聲明中英文版全文。

外交部長吳釗燮在指揮中心記者會上表示,待會我們跟美國AIT之間有個有關於防疫上的聯合聲明,這聲明內容我簡單跟大家說明,為共同對抗新冠病毒,台美雙方進一步強化台美諮商及合作機制,在此夥伴關係之下分享最佳做法合作進行相關抗議措施,包含快篩檢驗試劑研發,疫苗研究與生產藥品研究與生產,追蹤追蹤者相關科技舉行科學家的聯合會議,防疫醫療用品及設備合作與交流,這聲明會由我和AIT處長共同署名。

至於台美合作部分,吳釗燮說,已經開始陸續進行中包含疫苗或是快篩或是藥品方面,其餘台灣會陸續跟美方進行必要合作,確保台灣跟國際上主要國家能夠進一步的合作,有關於防疫醫療用品或是設備這方面,有鑑於防疫是長期的作戰,台美雙方因應未來防疫需要確保防疫物資不致匱乏進行首波合作,世界各地均缺料搶料,美方特別為台灣保留30萬件防護衣原料,充實台灣防疫物資,讓第一線醫護人員可以安心。

另外,台灣也在國內口罩產能逐漸成長穩定後,提供美方每周10萬枚口罩,雙方持續醫療防疫合作持續分享最佳做法攜手對抗武漢肺炎疫情。

吳釗燮指出,大家都了解台灣跟美國之間是非常重要的夥伴關係,不論在經濟或安全或是在政治外交上面,台灣跟美國的關係都非常密切,在疫情開始後,尤其跟台北AIT聯繫非常密切。他說,我想在有關疫情共同防治方面,美方也看到台灣處理疫情非常優異,受到國際社會讚賞,因此他跟AIT處長及其他同仁陸續談到接下來有啥重要工作可以一起來做,攜手對抗疫情發生或持續蔓延。

談到測試方面,吳釗燮表示,了解一個人是不是有染到武漢病毒方面,試劑非常重要,AIT處長跟中研院有密切合作,已經在談,有關疫苗或藥物跟美國有長期持續累積合作的關係,另外,台灣新開發出來的追蹤接觸者的科技,美方認為這是他們可從我們這邊學習的事項。

外交部也強調,台美雙方經過討論後認為應該有全面合作計畫,因此在今天早上發布這個聯合聲明,就是台美防疫夥伴關係的聲明,象徵台灣跟美國之間的關係非常的緊密,而且在防疫事情上關係也非常緊密,希望能夠吸收貢獻國際社會。

聯合聲明全文如下:

To further strengthen Taiwan-U.S. consultation and cooperation on

combating the COVID-19 virus, which originated in Wuhan, both sides

will seek to share best practices and cooperate on a range of activities under

a partnership that includes:

 research and development of rapid tests;

 research and production of vaccines;

 research and production of medicines;

 contact tracing techniques and technology;

 joint conferences by scientists and experts, and

 cooperation and exchanges of medical supplies and equipment

中文版:

為共同對抗源自中國武漢的新冠肺炎病毒,臺美雙方將進

一步強化臺美諮商與合作機制,在此夥伴關係之下,將分

享最佳做法,合作進行相關抗疫措施,包括:

 快篩檢驗試劑的研發、

 疫苗的研究與生產、

 藥品的研究與生產、

 追蹤接觸者相關技術機制與科技、

 舉行科學家與專家的聯合會議、

 防疫醫療用品及設備的合作與交流。

▼外交部與AIT聯合聲明。(圖/外交部提供)



其他人也看了這些...

►黃智賢指「大陸抗疫成功」 列三點怒轟:台灣假裝看不到

►影/台灣將宣布禁止入境? 陳時中鬆口:幾乎了啦!

►追蹤513名「3月從歐洲返台者」 陳時中:未來案例一定會持續增加

更多熱門新聞...

►高中職以下6月底前禁出國 侯友宜:不限於校園全民都該遵守

►行政院嚴懲「明知故犯」 要求各機關三級警告國家不能去

►讓13歲至16歲青少年「自由選兒童、成人口罩」 陳時中:可彈性放寬

►居家防疫,內外大掃除的時刻到了!