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全文／外交部、AIT發表「台美防疫合作」聯合聲明　合作疫苗、藥品研究

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▲▼外交部與AIT聯合聲明。（圖／外交部提供）

▲外交部與AIT聯合聲明。（圖／外交部提供）

記者陶本和／台北報導

中央流行疫情指揮中心18日上午召開記者會，外交部也在當場宣布台美雙方防疫聯合聲明，強調會攜手進行快篩試劑研發、疫苗研究、生產藥品等。隨後，外交部也發出聲明中英文版全文。

外交部長吳釗燮在指揮中心記者會上表示，待會我們跟美國AIT之間有個有關於防疫上的聯合聲明，這聲明內容我簡單跟大家說明，為共同對抗新冠病毒，台美雙方進一步強化台美諮商及合作機制，在此夥伴關係之下分享最佳做法合作進行相關抗議措施，包含快篩檢驗試劑研發，疫苗研究與生產藥品研究與生產，追蹤追蹤者相關科技舉行科學家的聯合會議，防疫醫療用品及設備合作與交流，這聲明會由我和AIT處長共同署名。

至於台美合作部分，吳釗燮說，已經開始陸續進行中包含疫苗或是快篩或是藥品方面，其餘台灣會陸續跟美方進行必要合作，確保台灣跟國際上主要國家能夠進一步的合作，有關於防疫醫療用品或是設備這方面，有鑑於防疫是長期的作戰，台美雙方因應未來防疫需要確保防疫物資不致匱乏進行首波合作，世界各地均缺料搶料，美方特別為台灣保留30萬件防護衣原料，充實台灣防疫物資，讓第一線醫護人員可以安心。

另外，台灣也在國內口罩產能逐漸成長穩定後，提供美方每周10萬枚口罩，雙方持續醫療防疫合作持續分享最佳做法攜手對抗武漢肺炎疫情。

吳釗燮指出，大家都了解台灣跟美國之間是非常重要的夥伴關係，不論在經濟或安全或是在政治外交上面，台灣跟美國的關係都非常密切，在疫情開始後，尤其跟台北AIT聯繫非常密切。他說，我想在有關疫情共同防治方面，美方也看到台灣處理疫情非常優異，受到國際社會讚賞，因此他跟AIT處長及其他同仁陸續談到接下來有啥重要工作可以一起來做，攜手對抗疫情發生或持續蔓延。

談到測試方面，吳釗燮表示，了解一個人是不是有染到武漢病毒方面，試劑非常重要，AIT處長跟中研院有密切合作，已經在談，有關疫苗或藥物跟美國有長期持續累積合作的關係，另外，台灣新開發出來的追蹤接觸者的科技，美方認為這是他們可從我們這邊學習的事項。

外交部也強調，台美雙方經過討論後認為應該有全面合作計畫，因此在今天早上發布這個聯合聲明，就是台美防疫夥伴關係的聲明，象徵台灣跟美國之間的關係非常的緊密，而且在防疫事情上關係也非常緊密，希望能夠吸收貢獻國際社會。

聯合聲明全文如下：

To further strengthen Taiwan-U.S. consultation and cooperation on
combating the COVID-19 virus, which originated in Wuhan, both sides
will seek to share best practices and cooperate on a range of activities under
a partnership that includes:
 research and development of rapid tests;
 research and production of vaccines;
 research and production of medicines;
 contact tracing techniques and technology;
 joint conferences by scientists and experts, and
 cooperation and exchanges of medical supplies and equipment

中文版：

為共同對抗源自中國武漢的新冠肺炎病毒，臺美雙方將進
一步強化臺美諮商與合作機制，在此夥伴關係之下，將分
享最佳做法，合作進行相關抗疫措施，包括：
 快篩檢驗試劑的研發、
 疫苗的研究與生產、
 藥品的研究與生產、
 追蹤接觸者相關技術機制與科技、
 舉行科學家與專家的聯合會議、
 防疫醫療用品及設備的合作與交流。

▼外交部與AIT聯合聲明。（圖／外交部提供）

▲▼外交部與AIT聯合聲明。（圖／外交部提供）

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