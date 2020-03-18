翁山蘇姬堅稱緬甸0確診　官員瞎扯「使用鈔票而非信用卡」可擋病毒

▲翁山蘇姬表示緬甸無人確診新冠肺炎。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

緬甸國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）日前聲稱國內無人確診新冠肺炎（COVID-19）；該國政府發言人佐泰（Zaw Htay）還表示，民眾普遍使用現鈔而不是信用卡，有助抑制病毒傳播。然而，目前沒有證據顯見飲食或鈔票可以阻止新冠肺炎擴大。

《衛報》報導，緬甸鄰近最初爆發新冠病毒的中國，印度、孟加拉、泰國也都有確診，不過至今仍維持「0病例」。翁山蘇姬16日表示，「目前為止，我們國家沒人感染新冠肺炎。」為了說明此種現象，政府發言人佐泰聲稱，民眾的生活習慣與飲食能夠免於新冠肺炎。外界擔憂，這是試圖淡化疾病的說辭。

佐泰還表示，人們普遍使用鈔票，而不是信用卡，此舉能幫助避免病毒傳播。不過報導指出，目前沒有證據可見飲食或鈔票能預防疫情。據了解，緬甸有10人正接受隔離，等待進一步的檢驗結果。

人權觀察亞洲部門副主任羅伯遜（Phil Robertson）在部落格寫道，緬甸政府給出不負責任的聲明，忽視真實情況，給予人們一種虛假的安全感。他認為，當局的態度造成謠言與猜測，使得許多人不信任政府，也無法替家人做出明智的抉擇。

面對記者的質疑，佐泰依舊堅稱國內沒有新冠肺炎病例。緬甸政府已禁止4月份的活動與慶典，還啟動一項公共基金項目；翁山蘇姬敦促，願意捐款的民眾應盡可能多行動。