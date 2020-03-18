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新冠肺炎「排毒時間早於SARS」！陸專家揭：輸入性病例不會造成大流行

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▲新冠肺炎,新冠病毒,疫情,研究,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸近日新增的確診不少是境外輸入病例。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

境外輸入性病例成為防疫新挑戰！大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，按照現在的部署來看，即使有輸入性病例，也不會造成大的流行，因為現在已經建立了一個完好的防護機制和體制。另外他也指出，新冠肺炎排毒時間早於SARS，健康人和病人都應戴口罩。

▲▼ 吳尊友 。（圖／翻攝自央視）

 吳尊友在《新聞1+1》上介紹疫情情況。（圖／翻攝自央視）

根據《央視新聞》報導，吳尊友在受訪時指出，對於多數國家來說，疫情還會持續上漲一段時間，有些國家已經開始出現穩定或者下降的跡象，鄰國韓國疫情已經開始下降，歐洲大部分國家還會持續上漲一段時間。

「歐美國家不戴口罩在策略上是錯的」，吳尊友指出，比較了SARS病毒的排泄和新冠肺炎病毒的排泄，發現2種疾病排泄的時間是不一樣的，首先新冠肺炎在潛伏期末，還沒有出現症狀前就開始排毒了，出現症狀的早期是排毒最高，在這樣的情況下就需要病人和健康人都得要戴口罩，才能阻止新冠肺炎的傳播。

他接著稱，其次對於SARS，它是在出現臨床症狀後五六天產生了排毒的高峰期，這樣只是病人戴口罩就可以了，在歐美國家，前期的宣傳中沒有把戴口罩作為一項防護措施，在策略上是錯的，「就目前來看，我們還沒有科學的證據來說明新冠肺炎已經發生了變異，未來的變化情況還有待於進一步的科學研究來回答。」

▲▼軍隊成功研製重組新冠疫苗。（圖／中國軍網）

▲解放軍軍隊成功研製重組新冠疫苗。（圖／中國軍網）

針對萬眾期待的疫苗，吳尊友指出，即使特事特辦，疫苗還得經過幾期的臨床試驗，包括臨床一期、臨床二期、臨床三期；一期要做安全性試驗，最短也要不少於20天；二期是測試疫苗集中的程式等手續，大概要200到300人，等招募完成，最短需要1個月的時間。

他接著表示，三期是評估疫苗的有效性，如果病人發病率比較高的話，需要的樣本量會少一些，評價這樣一個效果，最短也要3個月到5個月不等，「也就是說，如果完成三期臨床試驗，最後得出結論，疫苗有效的話，最短估計也需要6個月的時間。」

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