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美股走崩會誘發「中美正式開戰」？　吳嘉隆：台海甚至是引爆點

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▲▼美股,紐約證交所。（圖／路透）

▲美股重挫影響全球經濟動蕩。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

受新冠肺炎疫情和油價大跌衝擊，美股本月3次熔斷，美中關係也日益緊繃。對此，總體經濟學家吳嘉隆指出，美股這種跌法不是經濟衰退的跌法，照這個美中對抗的局勢走下去，應該會從超限戰升級為正式開戰，爆發實體軍事戰爭，也就是「第三次世界大戰」， 台灣海峽甚至是大戰的引爆地區。

▲▼據美國太平洋艦隊官方3月15日發布的消息，美國海軍西奧多·羅斯福號航母戰鬥群於3月15日在南海海域航行，並與美國海軍的美利堅號兩棲攻擊艦展開聯合訓練。。（圖／取自USPACFLT網站）

▲美國海軍西奧多·羅斯福號航母戰鬥群於15日在南海海域航行，並與美利堅號兩棲攻擊艦展開聯合訓練。（圖／取自USPACFLT網站）

美股過去一周歷經了連連暴跌，對此吳嘉隆在臉書PO文指出，如果有經濟衰退，美股會跌很正常，甚至於也會大跌，但算要大跌也不會是這種跌法，每天2000點、3000點的跳水，「目前這種跌法是史無前例的，已經比資產泡沫破掉的情況還嚴重，果然是進入緊急狀態，聯準會這個月的兩次緊急降息果然是有道理。」

他早前也曾表示，美股的架勢是崩盤的走法，只是這不是美國股市本身過熱的反轉，也不是被房市泡沫破掉所拖累，而是新興市場／中國的泡沫破掉所引發的全球經濟危機，「新興市場衰退從來不會真的傷到美國經濟，而是美國經濟衰退會傷到新興市場的經濟！」

因此吳嘉隆猜想，這次是美股做出崩盤的模樣，但是晚一點還是會復元，「我目前的猜測是，川普會在美國經濟衰退的背景下贏得連任。請注意，我不是說美國經濟不會陷入衰退。」

▲▼川普臉書發文，再度提及「中國病毒」。（圖／翻攝自Donald J. Trump臉書）

▲川普日前在臉書發文，再度提及「中國病毒」。（圖／翻攝自Donald J. Trump臉書）

與此同時，美中兩國也因病毒起源地陷入口水戰。吳嘉隆作為美國哥倫比亞大學經濟學博士候選人，認為照美中對抗的局勢走下去，應該會從超限戰升級為正式開戰，爆發實體軍事戰爭，也就是「第三次世界大戰」， 然後「台灣海峽這邊應該會被捲入，甚至是大戰的引爆地區。」

「台灣和平太久了，也安逸太久了，有點不真實的感覺，在自廢徵兵制的情況下，不被打是有些不合理啦。」吳嘉隆以瑞士為例，稱其作為中立國依舊全民皆兵，「美國人也會為台灣這個地緣政治要衝而戰，而不是為台灣人而戰，沒錯，但是你台灣為和平付出了什麼代價呢？你交了多少保護費呢？你有跟美軍進行聯合軍事演習了嗎？你有學以色列、瑞士建立嚇阻能力嗎？」

▲▼解放軍海軍查干湖號是901型綜合補給艦，在西太平洋第三島鏈為其他艦艇補給。（圖／翻攝自大陸軍媒）

▲解放軍海軍查干湖號是901型綜合補給艦，在西太平洋第三島鏈為其他艦艇補給。（圖／翻攝自大陸軍媒）

吳嘉隆直言，如果一定要等第三次世界大戰正式爆發，台海地區正式開戰，大家才緊張的「搞全民皆兵」，才加強國防，才明白世界真的進入戰爭狀態，那就別怪「台灣人是苦命的民族」。

「和平是可以開戰而沒開戰的結果！」吳嘉隆最後強調，總之照目前的局勢走下去，美中之間的對抗是在步步升級中，互相指責，有1930年代的二戰前的感覺，「將來，全世界對疫情與生化武器的追究責任是肯定要的。估計不但要秋後算帳，而且還會加倍奉還。」

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