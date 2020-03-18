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113校系零錄取！　大學繁星推薦錄取率6成2「缺額1280」　

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▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲大學甄選委員會今公告109學年大學第1至7類學群繁星錄取名單。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年大學繁星推薦入學招生今（18日）公告第1類至第7類學群錄取暨第8類學群篩選結果。第1類至第7類學群計錄取14,613名一般生，錄取率為62.03%，較去年略為增加0.65%，缺額情形也較去年減少。另外，第8類學群通過醫學系第一階段篩選人數計有337人、通過牙醫學系第1階段篩選人數則計有70人。

今年大學繁星推薦有68所大學1,787個學系參加招生，共提供16,110個招生名額，及1,965個原住民外加名額。甄選會指出，今年第1類至第7類招生缺額1,280個，較去年1,834個，減少554個。另外，8個校系有增額錄取情形，各增額錄取1名。

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▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲第1類至第7類學群計錄取14,613名一般生，錄取率為62.03%。（圖／記者林敬旻攝）

今年牙醫學系由第3類學群改至第8類學群招生，經第一階段篩選後，台灣大學牙醫學系通過篩選人數不足該系預計甄試人數2名、陽明大學牙醫學系不足3名。甄選會初步分析，第8類學群包含醫學系及牙醫學系，因前該2校有選填志願數限制（醫學系及牙醫學系限填一個），報名該大學第8類學群的考生多數選擇醫學系，導致牙醫學系報考人數不足預計甄試人數。

另外，甄選會說明，考生可憑學測應試號碼及身分證號碼查詢分發比序錄取或篩選結果。甄選會並同時提供各推薦高中上網下載所屬推薦學生錄取及篩選結果。錄取生由各大學寄發錄取通知單，通過篩選考生亦由各大學寄發（或公告）指定項目甄試通知，甄選委員會不另行書面通知。考生對錄取（或篩選）結果有疑義欲申請複查時，可依簡章規定於3月19日中午12時前，以網路申請方式向甄選委員會提出，申請程序請逕上甄選委員會網站查詢。

甄選會特別提醒，第1類至第7類學群分發錄取生即取得各該校系的入學資格，無論放棄與否，一律不得報名109學年「個人申請」入學及參加「科技校院日間部四年制申請入學」第一階段篩選。錄取生未於3月23日前(以郵戳為憑，逾期不予受理)，以掛號郵寄方式向錄取大學聲明放棄入學資格者，不得參加109學年度「大學考試入學分發招生」、「科技校院四年制及專科學校二年制甄選入學招生」及「科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生」。
 

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