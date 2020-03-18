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校園防疫大作戰　嘉市教育處推防疫文宣穩定孩童身心

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▲嘉義市教育處長林立生(圖右)、家長協會會長邵祺誠。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市教育處長林立生(圖右)、家長協會會長邵祺誠。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

有鑑於近期嚴重特殊傳染性肺炎可能傳染的資訊，讓社會陷入不安，孩子也可能因疫情而感到擔心和焦慮。嘉義市政府教育處為讓師生與家長共同接收正確的防疫資訊，照顧學生心理健康管理，特與學生輔導諮商中心製作「嘉義市校園防疫關懷動起來-防疫心靈小捕手」安心文宣，提供給各校師生，以穩定孩子受疫情衝擊所帶來的身心影響。

▲防疫宣導。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市防疫宣導。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

嘉義市學諮中心7位專輔人員與學校輔導老師們建立學校輔導網絡系統，每個月進行專輔人員專業督導以及輔導老師的團體督導同儕督導；辦理各項研習提升輔導老師專業知能，完善一級二級與三級輔導機制；此外學諮中心也提供校園危機事件時的全校輔導或入班輔導等安心服務；同時運用學諮中心網站與粉絲團專頁，連結防疫輔導網站，提供充足的輔導資訊。

▲防疫宣導。（圖／記者翁伊森翻攝）

教育處處長林立生表示，學諮中心雖然是以服務三級個案為主，但預防勝於治療，透過安心文宣幫助學校覺察可能發生的狀況，在一二級做好預防，往往成效最好！伴隨疫情產生的恐懼與歧視正是我們擔心的，希望藉此機會教育孩子如何正向面對未來可能發生的任何狀況；以同理心關心理解被隔離需治療的同學，共同建立真正的友善校園，彼此共好。

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