研究揭秘武漢封城前夜　中國8成6感染者未被紀錄...無症狀者釀大流行

▲肺炎疫情延燒,武漢警察嚴格把關封閉道路。(圖/路透社)

記者陳政錄/綜合報導

新冠肺炎爆發之初,強調疫情「可防可控」的中國,1月23日宣布湖北武漢市封城,瞬間震撼全球。為了解事發始末,中、美、英三方學者透過最新研究揭秘,當時中國報告的確診病例數只有總感染病例的14%,也就是說未記錄(undocumented)感染者高達86%,這些未紀錄和無症狀的感染者,成為疫情迅速蔓延的主因。

國際學術期刊《科學》(Science)16日發表一篇,由 7位來自中國、英國、美國的研究人員聯合發表的論文,題為《Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV2)》。他們透過電腦模型測算,呈現出未記錄的新冠病毒感染者是造成新冠疫情迅速蔓延的主要原因,也是疫情初期難以防控的核心。

▲中美英三方學者的論文研究武漢封城前的情況,並發表在國際學術期刊。(圖/翻攝自《科學》(Science))

研究指出,在1月23日即中國實施出行限制及其他高度控制措施之前,大部分COVID-19感染者是未記錄的,大部分感染也是通過這部分群體傳播的。這一群體的人均傳染力是確診患者的55%。

這些人之所以未被紀錄,研究認為,是因為其中大部分可能症狀不嚴重,基於當時時空背景考慮,於篩檢和就醫上存在難以反映,這似乎助長了新冠病毒在中國大陸的迅速傳播。作者之一的Shaman表示,「我們發現這些未確診感染者數量眾多且具有傳染性,這些隱形的傳播將繼續對遏制疫情暴發的努力構成重大挑戰。」

▲封城初期武漢市街上情況。(圖/讀者提供)

他們也強調,雖封城等措施,是否能有效降低傳染、在某一地區達成病毒消滅仍有待考證,但「類似的控制措施和出行限制,必須在中國以外的國家實施,以防止該病毒的再次輸入和傳播。」

Shaman坦言,他們並不認為病毒能夠在中國境內被消滅,因為之後還會有境外輸入性病例出現。也許限制人員行動,能為科學家爭取時間研發疫苗,但疫苗研發至少還需要數個月的時間。

據了解,該研究將新冠病毒感染患者分為兩類,分別是「確診的感染個體」和「未記錄感染個體」,藉由數學模型,來模擬當時春運期間,中國375個城市感染的時空動態,並表明新冠疫情自2019年12月出現於中國武漢,並迅速迅速傳播到中國所有地區,截至2020年3月1日,該病毒已傳播到58個國家。

研究指出,由於1月23日中國政府對新冠肺炎採取更有例的控制措施,才得以讓人們對病毒認識的增強,以及個人保護行為的增加(例如佩戴口罩、增加社交距離、患病時自我隔離),導致民眾就醫行為發生變化,這可能改變了1月23日之後疫情的流行病學特徵。

回到1月22日晚武漢宣布封城時,湖北省曾召開新聞發佈會,通報截至當日20時,湖北省累計報告新型冠狀病毒確診病例444例,死亡17例。當時,疫情已擴散到超過半個中國大陸,共有23個省級地區出現新型冠狀病毒肺炎患者,累計557例。

▼中美英三方學者的論文發表在國際學術期刊。(圖/翻攝自《科學》(Science))

