　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

研究揭秘武漢封城前夜　中國8成6感染者未被紀錄...無症狀者釀大流行

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲武漢肺炎疫情延燒，警察嚴格把關封閉道路。（圖／路透社）

▲肺炎疫情延燒，武漢警察嚴格把關封閉道路。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎爆發之初，強調疫情「可防可控」的中國，1月23日宣布湖北武漢市封城，瞬間震撼全球。為了解事發始末，中、美、英三方學者透過最新研究揭秘，當時中國報告的確診病例數只有總感染病例的14%，也就是說未記錄（undocumented）感染者高達86%，這些未紀錄和無症狀的感染者，成為疫情迅速蔓延的主因。

國際學術期刊《科學》（Science）16日發表一篇，由 7位來自中國、英國、美國的研究人員聯合發表的論文，題為《Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV2)》。他們透過電腦模型測算，呈現出未記錄的新冠病毒感染者是造成新冠疫情迅速蔓延的主要原因，也是疫情初期難以防控的核心。

▲▼中美英三方學者的論文研究武漢封城前的情況，並發表在國際學術期刊。（圖／翻攝自《科學》（Science））

▲中美英三方學者的論文研究武漢封城前的情況，並發表在國際學術期刊。（圖／翻攝自《科學》（Science））

研究指出，在1月23日即中國實施出行限制及其他高度控制措施之前，大部分COVID-19感染者是未記錄的，大部分感染也是通過這部分群體傳播的。這一群體的人均傳染力是確診患者的55%。

這些人之所以未被紀錄，研究認為，是因為其中大部分可能症狀不嚴重，基於當時時空背景考慮，於篩檢和就醫上存在難以反映，這似乎助長了新冠病毒在中國大陸的迅速傳播。作者之一的Shaman表示，「我們發現這些未確診感染者數量眾多且具有傳染性，這些隱形的傳播將繼續對遏制疫情暴發的努力構成重大挑戰。」

▲▼武漢肺炎,武漢街景,1月31日武漢市街上情況。（圖／讀者提供）

▲封城初期武漢市街上情況。（圖／讀者提供）

他們也強調，雖封城等措施，是否能有效降低傳染、在某一地區達成病毒消滅仍有待考證，但「類似的控制措施和出行限制，必須在中國以外的國家實施，以防止該病毒的再次輸入和傳播。」

Shaman坦言，他們並不認為病毒能夠在中國境內被消滅，因為之後還會有境外輸入性病例出現。也許限制人員行動，能為科學家爭取時間研發疫苗，但疫苗研發至少還需要數個月的時間。

據了解，該研究將新冠病毒感染患者分為兩類，分別是「確診的感染個體」和「未記錄感染個體」，藉由數學模型，來模擬當時春運期間，中國375個城市感染的時空動態，並表明新冠疫情自2019年12月出現於中國武漢，並迅速迅速傳播到中國所有地區，截至2020年3月1日，該病毒已傳播到58個國家。

研究指出，由於1月23日中國政府對新冠肺炎採取更有例的控制措施，才得以讓人們對病毒認識的增強，以及個人保護行為的增加（例如佩戴口罩、增加社交距離、患病時自我隔離），導致民眾就醫行為發生變化，這可能改變了1月23日之後疫情的流行病學特徵。

回到1月22日晚武漢宣布封城時，湖北省曾召開新聞發佈會，通報截至當日20時，湖北省累計報告新型冠狀病毒確診病例444例，死亡17例。當時，疫情已擴散到超過半個中國大陸，共有23個省級地區出現新型冠狀病毒肺炎患者，累計557例。

▼中美英三方學者的論文發表在國際學術期刊。（圖／翻攝自《科學》（Science））

▲▼中美英三方學者的論文研究武漢封城前的情況，並發表在國際學術期刊。（圖／翻攝自《科學》（Science））

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
「今天一樣有確診個案」　陳時中：下午2點記者會宣布
蔡英文何時發布「緊急命令」？總統府回應了
台美聯合防疫「每週送10萬枚口罩」　陳時中：未來期待和世界合
歐洲旅遊史已回溯555位　3/5～3/14歐洲返台都要居家檢
台美發布聯合防疫聲明！啟動合作研發快篩、藥品　每周將供10萬
19日0時起台灣「鎖國」！吳釗燮：非本國籍人一律限制入境
指揮中心：非本國籍人一律限制入境、台人入境居家檢疫14天
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

武漢防控出現漏洞！「連4天急診出現新增病例」…醫發毛：疫情恐死灰復燃

美中打響「媒體戰」　陸官媒曝數量對比：吃虧的會是美方

疫苗要再等！　大陸疾控中心專家：就算特辦「最短估計6個月」

西班牙返回「一路自帶病毒狂散播」…到家後無症狀確診！已隔離27人

躲避港14天強制隔離　深圳灣人潮超量..網友憂二次感染

肺部像灑滿星星　25歲確診女醫凌晨獨坐病床3小時：護理師媽簡直變了個人

反駁新冠肺炎源於美國！港大教授怒批「自欺欺人」：陋習劣根才是病毒之源

寧夏「優秀縣委書記」10年貪4877萬　斂財85次法院判決出爐

川普稱「中國病毒」　林書豪推特怒嗆「種族歧視！」

湖北已連兩日都僅新增1例！　大陸一日12例境外輸入「廣東就占5」

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

台灣將宣布禁止入境？陳時中「幾乎了啦！」：還需要很多判斷

武漢防控出現漏洞！「連4天急診出現新增病例」…醫發毛：疫情恐死灰復燃

美中打響「媒體戰」　陸官媒曝數量對比：吃虧的會是美方

疫苗要再等！　大陸疾控中心專家：就算特辦「最短估計6個月」

西班牙返回「一路自帶病毒狂散播」…到家後無症狀確診！已隔離27人

躲避港14天強制隔離　深圳灣人潮超量..網友憂二次感染

肺部像灑滿星星　25歲確診女醫凌晨獨坐病床3小時：護理師媽簡直變了個人

反駁新冠肺炎源於美國！港大教授怒批「自欺欺人」：陋習劣根才是病毒之源

寧夏「優秀縣委書記」10年貪4877萬　斂財85次法院判決出爐

川普稱「中國病毒」　林書豪推特怒嗆「種族歧視！」

湖北已連兩日都僅新增1例！　大陸一日12例境外輸入「廣東就占5」

北市社會局長出爐　聯醫中興院區院長劉志光4/1接任

日本滿街都是咳嗽的人！　懷孕5月女星「想回台待產」卻遭罵翻…痛哭：我做錯什麼

美女銀行員防疫上班口罩不離身　悶久竟變「大花臉」急求醫！

台灣是否能分辨流感「黑數」　指揮中心：掌握數字比起其他國家還接近真實

江啟臣稱「自己是台灣人也是中國人」　陳亭妃嘆票拿到就變了

CBA洋將覺得現在中國比美國更安全　後悔把女兒送回美國

全球前10大確診＆死亡數一次看！「近兩週是危險期」網怒：台人也該禁出國

前線奮戰「赤裸樣貌」曝！她休息5秒警報再度響起…一張照惹3.5萬人心疼

超心痛！媽媽買的18包衛生紙　全被小孩丟到浴缸「爛成米白色紙漿」

K董逆襲！法院挺張國煒可繼承百億遺產　長榮集團回應了

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

大陸熱門新聞

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

中國取消3美媒境內工作：反對假新聞

「一路轉機、搭高鐵」20歲男到家無症狀確診

中國網上出現大量調侃文！官媒：注意吃相

影／返京後「出門跑步」！澳籍華人被公司開除

肺部像灑滿星星　25歲女醫確診凌晨獨坐病床3小時

台籍「加州補教天王」　爆融資醜聞

港驚現「紅褲壯漢」一打五

「你後悔認識我嗎？」　確診護理師哭著打電話給老公

湖北荊州解封　高風險城市剩武漢

不想隔離死在家裡！　留義學生全程戴口罩...轉機30小時不吃不喝

不配合檢疫耍大爺！　海歸派巨嬰怒吼...「我歐洲回來就這待遇」

剁碎青梅竹馬前妻！39歲男被分手「肉鋪屠殺」

留學黑色產業鏈　45萬代考托福

更多熱門

相關新聞

全球防疫鎖國衝擊經濟　沈榮津：加速台商回台落實投資上看2000億

全球防疫鎖國衝擊經濟　沈榮津：加速台商回台落實投資上看2000億

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，歐美各國為防疫紛紛啟動鎖國措施，衝擊全球經貿發展，經濟部長沈榮津今（18）日表示，疫情衝擊經濟面為全球性的問題，經濟部將要求國營事業提前執行計劃，以利擴大內需，另將加速台商回台投資的落實，今年投資總額上看2000億元，可望挹注經濟成長動能。

東京奧運聖火　呼籲民眾勿參與

東京奧運聖火　呼籲民眾勿參與

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎中國湖北武漢封城

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

羅志祥爆秘籌婚禮！1原因周揚青斬8年情

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

即／NBA杜蘭特新冠確診！　籃網4人中鏢

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

外交部宣布19日0時起台灣「鎖國」

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

已婚型男議員　爆幽會北市人妻美女官

指揮中心：非本國籍人一律限制入境！

張榮發遺囑有效　張國煒獨得140億

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面